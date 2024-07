Alckmin se reúne com presidente do Irã horas após ataque de Israel

Geraldo Alckmin se reúne com o novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, em Teerã, capital do Irã - (crédito: Embaixada do Irã)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reuniu-se nesta quarta-feira (31/7) com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. O encontro ocorreu horas após o ataque de Israel em território iraniano que matou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

A reunião foi confirmada pelo Correio com a assessoria de imprensa de Alckmin. O vice-presidente e Pezeshkian conversaram sobre as relações bilaterais Brasil-Irã, que já duram 120 anos, e sobre a entrada do Irã no Brics, no início do ano.

Também conversaram sobre a expansão do comércio entre os dois países, especialmente na venda de soja, milho e carnes do Brasil.

Alckmin viajou ao Irã para participar da posse de Masoud Pezeshkian, ontem (30), na capital Teerã. O líder máximo do Hamas, Ismail Haniyeh, também marcou presença na cerimônia. Alckmin chegou a aparecer em fotos próximo a Haniyeh, mas os dois não conversaram.

Ataque aéreo

Após a posse, um ataque aéreo de Israel à casa do líder do Hamas, em Teerã, o matou. O governo iraniano condenou o ataque e prometeu retaliação contra Israel. Hoje, o governo brasileiro também manifestou repúdio à ação israelense, que considerou uma violação da soberania iraniana e da Carta das Nações Unidas.

O Itamaraty também pediu "máxima contenção" aos países envolvidos para evitar a escalada do conflito no Oriente Médio.