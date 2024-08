Lula diz existir internet que ensina o caminho de Jesus e o de Lúcifer

Diante de uma plateia de jovens, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse existir dois tipo de internet: a "internet que quer ensinar o caminho de Jesus" e "a que quer ensinar o caminho de Lúcifer". A declaração ocorreu durante cerimônia no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE), ao anunciar a expansão do programa Pé de Meia.

"Tem a internet do bem e a internet do mal. Tem a internet que quer construir e tem a internet que quer destruir. Tem a internet que quer nos ensinar o caminho de Jesus e tem a internet que quer nos ensinar o caminho de Lúcifer. Tem internet que trata de educação e tem internet que trata de destruir".

"Tem internet que fala a verdade e internet que fala mentira. Tem internet que está preocupada com o aprendizado. E é isso que eu queria dizer para vocês", completou o chefe do Executivo.



"Toda vez que verem na tevê um político dizendo que não é político, esse cara é mentiroso, porque o ser humano nasce fazendo política", acrescentou.

Em meio ao período de eleições municipais, o petista tem tentado se aproximar do público evangélico, adicionando em suas falas dizeres religiosos.

Na ocasião, Lula também se emocionou e chorou ao lembrar da infância, e da educação ensinada a ele e aos irmãos pela mãe.

Por fim, disse que "quem tem 17, 18 anos não tem razão de estar desmotivado". "Estude para que seus pais tenham orgulho de vocês".

A ampliação do programa Pé-de-Meia vale para estudantes do ensino médio público cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenha renda per capita de até meio salário mínimo.