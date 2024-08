Celso Portiolli vai aos prantos ao recriar abraço no pai com IA

Celso Portiolli comoveu internautas nesta sexta-feira (02) ao aparecer chorando em um vídeo publicado no Instagram. O apresentador conseguiu criar uma imagem, com o uso de inteligência artificial, onde aparece abraçando seu pai, que já faleceu.

No entanto, Celso declarou, em meio ao choro: "Eu fiz um vídeo e... fui assistir. Editei, criei e bateu uma saudade dele... Do meu pai". Em seguida, o artista mostrou como conseguiu fazer o abraço com o uso da ferramenta. Ele usou uma foto antiga de seu pai e uma dele mesmo, atual.

Além disso, o apresentador colocou um versículo bíblico no final do vídeo, para chamar atenção de seus seguidores. "Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá".



Contudo, Celso Portiolli ainda escreveu: "Tive a chance de reviver um momento precioso ao lado do meu pai, graças à tecnologia. Ele nos deixou há muitos anos, mas sua presença continua viva em meu coração. Que este vídeo sirva como um lembrete para todos nós".

Por fim, o apresentador disse: "Valorize sua família, ame seus pais e nunca perca a oportunidade de abraçá-los e dizer ‘eu te amo’. A vida é preciosa, e cada momento ao lado de quem amamos é um presente de Deus. Aproveitem enquanto podem, pois um abraço pode ser a maior demonstração de amor que existe".