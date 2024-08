Ricardo Salles se filia ao Novo; ex-ministro deve disputar vaga ao Senado

O ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, selou a filiação ao partido Novo na manhã deste sábado (3/8). A adesão de Salles ao Novo posiciona o partido de forma ainda mais estratégica para as próximas eleições municipais.

“O retorno do Salles fortalece muito o Novo no Congresso, além de vir como uma grande liderança para disputar o Senado em 2026”, declarou Eduardo Ribeiro, presidente do Novo.

A filiação de Ricardo Salles é vista como um passo importante para o partido Novo, pois garante participação robusta nos debates e nas eleições municipais que se aproximam — de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, fica assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares.

O Novo, de acordo com os dados registrados no TSE, proporcionalmente, foi o partido que mais cresceu no Brasil no último ano. Em janeiro de 2023 o Novo tinha 31.214 filiados e fechou o ano com 41.604 filiados. De janeiro a junho de 2024, o partido registrou outro aumento significativo em sua base de filiações com a adesão de 19.582 novos membros. Em junho de 2024, o Novo contabilizou em suas bases um total de 62.505 correligionários.