Lula celebra ouro de Rebeca Andrade no solo em Paris

O pódio foi liderado pela, com a nota 14,166, seguida pelas duas estadunidenses Simone Biles, com 14,133, com a prata, e Jordan Chiles (13.766), que ficou com o bronze - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a conquista da medalha de ouro pela ginasta brasileira Rebeca Andrade, nas Olimpíadas de Paris, na manhã desta segunda-feira (5/8). O pódio foi liderado pela, com a nota 14,166, seguida pelas duas estadunidenses Simone Biles, com 14,133, com a prata, e Jordan Chiles (13.766), que ficou com o bronze.

Veja também: Todas as medalhas de Rebeca Andrade

"Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!", escreveu Lula, em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Confira:

Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história! ????????????



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/ZCzyUWfe5E — Lula (@LulaOficial) August 5, 2024

A conquista de Rebeca Andrade também foi celebrada pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Em sua conta no X, ele enalteceu a atleta por sua "garrra" e "brasilidade". "É OURO! Nosso orgulho, Rebeca Andrade, é ouro em Paris no solo da Ginástica Artística. O #TimeBrasil é só orgulho pela garra e pela brasilidade ao representar nosso país! Parabéns!".

É OURO! Nosso orgulho, Rebeca Andrade, é ouro em Paris no solo da Ginástica Artística. O #TimeBrasil é só orgulho pela garra e pela brasilidade ao representar nosso país! Parabéns! pic.twitter.com/z9kJp8ivHa August 5, 2024

Além de Lula e do vice-presidente, a primeira-dama do Brrasil, Janja Lula da Silva, também manifestou comemorou a vitória de Rebeca Andrade. No X, Janja enalteceu a atleta e a classificou como brasileira inspiradora, talentosa e carismática.

"REBECA ANDRADE É OURO E A MAIOR MEDALHISTA OLÍMPICA DA HISTÓRIA DO BRASIL. Quanto orgulho de você, Rebeca! Você é giganteeee, seu talento e carisma são inspiradores. O Brasil inteiro comemora essas conquistas históricas junto contigo. Parabéns, nossa rainha da ginástica brasileira!!!".

REBECA ANDRADE É OURO E A MAIOR MEDALHISTA OLÍMPICA DA HISTÓRIA DO BRASIL ???????????????????? Quanto orgulho de você, Rebeca! Você é giganteeee, seu talento e carisma são inspiradores. O Brasil inteiro comemora essas conquistas históricas junto contigo. ???????????? Parabéns, nossa rainha da… August 5, 2024