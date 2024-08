Bolsonaro critica postagem do Ministério das Comunicações sem Rebeca

Print do post do Ministério das Comunicações (em cima) em comparação com a foto original (em baixo) - (crédito: Reprodução / @jairmessiasbolsonaro / AFP / GABRIEL BOUYS)

Uma postagem nas redes sociais do Ministério das Comunicações agitou as redes sociais nesta terça-feira (6/8). O post foi criticado por muitos internautas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A publicação é uma releitura do momento marcante em que as ginastas Simone Biles e Jordan Chiles reverenciam Rebeca Andrade em primeiro lugar no pódio. Na postagem do ministério, Rebeca foi tirada da foto e em seu lugar foi colocado um computador com a frase "Computadores para inclusão".

Bolsonaro publicou um print da montagem e escreveu: "Ministério das Comunicações do Lula retira Rebeca Andrade de sua foto histórica em 1º lugar no pódio das Olimpíadas e troca por um computador em publicação no Instagram."



O ministério excluiu o post e o substituiu por outro, onde os computadores aparecem ao lado de Rebeca. Nos comentários da nova publicação, uma usuária escreveu "não adianta apagar, o Brasil viu".

Em nota, o Ministério das Comunicações reconheceu que "a postagem não foi adequada". Também pediu "desculpas à Rebeca Andrade e a todos os brasileiros e brasileiras, especialmente às mulheres pretas". De acordo com o ministério, o objetivo era "fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas, assim como já tinha sido feito com a foto icônica de Gabriel Medina".

O Ministério das Comunicações reconhece que a postagem não foi adequada e deu margem para interpretações que não condizem com o sentimento e trabalho do Governo Federal, nem com a grandeza desta conquista histórica de Rebeca Andrade. Por isso, pedimos sinceras desculpas à atleta e a todos os brasileiros e brasileiras pela postagem, especialmente às mulheres pretas, que estão tão bem representadas no pódio de Rebeca Andrade.

O objetivo foi fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas, assim como já tinha sido feito com a foto icônica de Gabriel Medina, cujo meme circulou o Brasil. A própria legenda explicava que a pasta reverencia Rebeca e tem ela como inspiração.



Uma nova publicação foi feita para deixar explícita a admiração que o Ministério das Comunicações tem por Rebeca Andrade e suas conquistas, que tanto representa para o país como uma mulher preta medalhista olímpica. O Ministério das Comunicações reverencia Rebeca Andrade. Ela não só entrou para a nossa história, ela é a nossa história.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

