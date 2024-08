Lula alfineta Musk: "Bilionários preferem colonizar Marte a cuidar da Terra"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (6/8) do lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional (CEN) do Chile, em Santiago. O presidente Gabriel Boric também marcou presença.

Em breve fala, o petista criticou "devaneios de bilionários que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra", e destacou a importância da ação do Estado no setor espacial. A crítica velada foi ao bilionário Elon Musk, proprietário de empresas como Space X, Tesla e X (antigo Twitter).

"Os devaneios de bilionários que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra não substituem a ação e a orientação do Estado", declarou Lula. Meses atrás, Musk fez uma série de ataques ao chefe do Executivo, criticando, por exemplo, a indicação do ministro Cristiano Zanin, que era advogado do petita, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Deste então, o presidente tem dado alfinetadas ao bilionário em seus discursos.

Investimento espacial

Lula também destacou a importância do investimento em tecnologia espacial, citando que áreas como comunicações, meio ambiente, geração de energia e navegação dependem de infraestrutura no espaço.

"Nos últimos anos, o setor espacial brasileiro sofreu com a negligência governamental. Agora, retomamos o investimento por meio de encomendas tecnológicas no valor de R$ 300 milhões. Vamos fortalecer a indústria espacial e gerar os empregos e a renda necessária". pontuou o presidente.

O lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional chileno foi o último compromisso de Lula no país vizinho. Nesta manhã, ele também esteve com a prefeita de Santiago, Irací Hassler, e com o ex-presidente chileno Ricardo Lagos. Ele volta ao Brasil nesta tarde, desembarcando em São Paulo, mas não tem compromissos previstos.