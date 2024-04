O empresário Elon Musk segue os ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na noite desta segunda-feira (8/4), o proprietário do X utilizou seu perfil na plataforma para chamar o magistrado de "ditador".

"Como Alexandre de Moraes se tornou um ditador no Brasil? Ele tem Lula na coleira", diz a postagem.

How did @Alexandre de Moraes become the dictator of Brazil? He has Lula on a leash ????