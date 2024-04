Sem citar Musk, Lula diz que bilionário terá que "aprender a viver" na Terra

Sem citar o empresário Elon Musk, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "tem bilionário tentando fazer foguete", mas que terá que "aprender a viver" na Terra. A fala foi dita em cerimônia no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira (9/4). Lula participou do lançamento do programa "União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais", proposto pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

"Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora, não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para preservar isso aqui, para melhorar a vida das pessoas", declarou Lula.

Musk tenta, desde o ano passado, lançar o foguete Starship ao espaço, por meio de sua empresa de naves espaciais SpaceX. Após duas tentativas frustradas, no mês passado, o foguete alcançou o objetivo de se manter em órbita por pelo menos 50 minutos. A missão tem como objetivo fomentar pesquisas sobre Marte.

O bilionário está sendo investigado no Inquérito das Milícias Digitais, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após afirmar que reativaria contas suspensas pela Justiça pela disseminação de notícias falsas.

Lula também comentou sobre a desinformação em seu discurso, afirmando que muitas pessoas não acreditam na crise do meio ambiente. "Hoje temos gente que não acredita que o desmatamento e as queimadas prejudicam o planta terra e muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme, que é o nosso planeta, e que a gente não tem para onde fugir", declarou o presidente.