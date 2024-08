Pacheco reúne governadores e quer votar dívidas estaduais semana que vem

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reúne com governadores do Nordeste para debater as medidas relacionadas ao programa de pagamento da dívida dos estados - (crédito: Pedro Gontijo/Senado Federal)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu com governadores do Nordeste nesta quarta-feira (7/8) para discutir soluções para as dívidas dos estados com a União. Em nota, o senador informou que teve avanços nas conversas e praticamente anunciou para semana que vem votação da proposta para equalizar essas pendências financeiras antes ainda das eleições de outubro.

Pacheco se reuniu com as governadoras Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Raquel Lyra (Pernambuco), Elmano Freitas (Ceará), Rafael Fonteles (Piauí) e Paulo Dantas (Alagoas), além de representantes do Sergipe e da Bahia.

"Recebemos sugestões dos governadores e avançamos na discussão em relação ao fundo de equalização, previsto no projeto, para beneficiar também os estados que não possuem dívidas com a União. Concluído o debate, temos a expectativa de votar a proposta no Senado na próxima semana. Estamos trabalhando em um cenário no qual haja consenso entre os senadores para a apreciação do projeto antes do início das campanhas eleitorais”, comentou.