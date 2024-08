Lula pede a ministros "cautela" com eleições para presidências do Congresso

Lula convocou os chefes de todas as pastas para o encontro, no Palácio do Planalto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu cautela nesta quinta-feira (8/8) aos seus ministros para que as eleições à presidência da Câmara e do Senado não interfiram no funcionamento do governo federal. Ele convocou os chefes de todas as pastas para o encontro, no Palácio do Planalto.

“Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela, para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo”, discursou o petista na abertura da reunião.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, fez uma exposição aos demais auxiliares sobre a situação política do governo. Após a fala de Lula, que foi transmitida nas redes oficiais, a conversa seguiu a portas fechadas.

Articulação em progresso

O presidente vem evitando interferir na disputa pela chefia das duas Casas, que ocorre no ano que vem. No Senado, o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), David Alcolumbre (União-AP), concorre incostestado. Na Câmara, porém, a disputa gira em torno de Elmar Nascimento (União-BA), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Antonio Brito (PSD-BA) e Altineu Côrtes (PL-RJ).

Lula quer evitar uma indisposição com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em sua sucessão. Além disso, com as articulações já em andamento, também quer manter um clima ameno com as demais legendas para aprovar suas pautas prioritárias até o fim do ano. Importante lembrar que, até novembro, por conta das eleições municipais, haverá poucos dias de trabalho no Legislativo.

Entre as pautas estão a regulamentação da reforma tributária, o Programa Acredita, o Marco Legal dos Seguros, e o projeto de Biocombustíveis. Lula depende da articulação com outros partidos, especialmente do Centrão, para aprovar os textos.