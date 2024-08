Não estou pensando em fazer trocas nos ministérios, garante Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta quinta-feira (8/8) uma reunião ministerial e afirma que não está pensando em trocas nos ministérios. O encontro, no Palácio do Planalto, contou com a presença de quase todos os seus ministros. Apenas o chefe da pasta das Comunicações, Juscelino Filho, não compareceu e enviou uma substituta.

“Como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E eu quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo, para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, do que aquilo que nós fizemos até agora”, afirmou o petista.

O presidente também afirmou que está muito satisfeito com o trabalho dos ministérios até agora. “Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério? Não existe mais isso, porque quem troca ministério sou eu. Não é um jornalista, que pode não gostar de um ministro, sou eu”, declarou.

Esse é o segundo encontro do tipo neste ano, com participação de todas as pastas. O encontro deve durar o dia todo e ministros terão falas de até cinco minutos. Além da equipe ministerial, outras autoridades participam do encontro, como a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira.