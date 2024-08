Lula se diz otimista "apesar da perspectiva de crise internacional"

"Se alguém estiver com pessimismo, por favor me procure, para eu passar um pouco de otimismo para vocês", brincou o presidente. - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (8/8) que está otimista com a economia brasileira e que os dados estão positivos “apesar da perspectiva de uma crise internacional”. Ele destacou o crescimento do mercado de trabalho e o controle da inflação.



A avaliação foi feita durante abertura de reunião ministerial que ocorre hoje no Palácio do Planalto. Aos seus auxiliares, o petista disse que mesmo em seus governos anteriores não havia tantos motivos para otimismo como há agora, e pediu para que os pessimistas o procurem.

Confira a abertura da reunião:

“Se alguém estiver com pessimismo, por favor me procure, para eu passar um pouco de otimismo para vocês. Se alguém estiver com essa depressão pessimista, procure um cara para dar uma coisa otimista para vocês”, enfatizou o presidente.

Participam do encontro 37 dos 38 ministros do governo, além de outras autoridades, como os presidentes da Caixa, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Petrobras e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, faltou, mas mandou a secretária-executiva da pasta, Sonia Faustino, como representante. Ele está em agenda na Colômbia, participando da Cúpula Latinoamericana de Inteligência Artificial.



Lula também elencou razões para seu otimismo. “Primeiro porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, porque os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional que o dólar vem causando no mundo inteiro”, afirmou.

Segunda-feira sangrenta

O presidente se referiu às preocupações do mercado no início da semana. Nesta segunda (5), bolsas asiáticas derreteram, assim como as norte-americanas, em menor grau, e o dólar disparou, no que ficou conhecido como “segunda-feira sangrenta”. Um dos maiores fatores para o sobressalto foi a preocupação com uma possível recessão nos Estados Unidos.

“A gente está equilibrado. A gente se mantém em uma situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado bastante importante”, disse ainda Lula.

No encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará uma apresentação aos demais ministros sobre a perspectiva econômica para os próximos meses. Porém, a reunião ocorre a portas fechadas após a declaração do presidente.