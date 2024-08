Em SC, Lula critica ausência de Jorginho Mello, e governador rebate

O presidente Lula visitou Santa Catarina pela primeira vez no mandato, mas reclamou da ausência do governador Jorginho Mello - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou da ausência do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), durante a inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (9/8).

Em discurso, Lula disse que o governador perdeu a oportunidade de inaugurar a obra mais importante para seu estado, e lamentou que "tem gente que pensa pequeno". Disse ainda não conhecer Mello, que é bolsonarista. Não é a primeira vez que o petista reclama da ausência de opositores em suas agendas.

"Não é todo dia que se inaugura uma obra dessa qualidade. Esse governador que está aqui, eu não o conheço. Portanto, não posso falar mal dele. Ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina", discursou o presidente ao final da cerimônia.

Ele garantiu que Mello seria tratado com respeito se comparecesse, e que poderia falar o que quisesse em seu discurso. "Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, que age pequeno, e não enxerga as necessidades do povo brasileiro", reforçou Lula.



Santa Catarina é considerada um dos estados mais bolsonaristas do país. Em 2022, o ex-presidente angariou 62,21% dos votos na região. Lula aproveitou seu discursou também para alfinetar o antecessor.

"Em apenas 18 meses, a gente fez quase que metade dessa obra aqui. Numa demonstração de que eu gosto de trabalhar, e não gosto de jet ski. Eu gosto de trabalhar, e não gosto de motociata", provocou o petista.

O presidente vem reclamando com frequência da ausência de opositores em suas agendas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A Presidência sempre convida o governador do estado que Lula visita, mas aliados de Bolsonaro passaram a evitar a presença nos palanques após críticas que receberam de suas bases.

Na semana passada, em Mato Grosso, Lula discursou ao lado do governador Mauro Mendes (União) e o defendeu de vaias da plateia.

Jorginho Mello rebate Lula

O governador de Santa Catarina, por sua vez, já havia feito críticas à ida de Lula ao seu estado. Jorginho Mello viajou para o Espírito Santo, onde participa hoje de reunião do Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (Consud).

Em vídeo divulgado nesta sexta-feira nas suas redes sociais, Mello justificou sua ausência e criticou a decisão de Lula de inaugurar o contorno viário, atrasado há 12 anos.

"Eu gostaria muito que o governo federal viesse aqui inaugurar obras federais. Essa lenga-lenga da [BR] 470 e tantas outras obras federais, isso sim precisa ter aporte de recursos do governo federal. Agora, inaugurar uma obra que o governo não colocou um centavo. Para mim, não tem sentido", afirmou Mello.

Segundo o governo federal, o investimento na obra, considerada uma das maiores já entregues em infraestrutura viária, foi de R$ 3,9 bilhões.