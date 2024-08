Lula decreta três dias de luto pelas vítimas do desastre aéreo em Vinhedo

"Em memória das 61 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, decretamos luto oficial de 3 dias no país", escreveu o presidente, em rede social. - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou luto oficial em homenagem às vítimas do voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, que caiu nesta sexta-feira (9/8). A aeronave partiu da cidade de Cascavel, ainda pela manhã, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, às 13h25, pelo horário de Brasília, o avião de modelo ART-72 perdeu o controle e caiu em um condomínio fechado da cidade de Vinhedo, localizada a 89 km da capital paulista.

No X, antigo Twitter, o líder do Executivo publicou o decreto assinado nesta sexta-feira:

Mais cedo, durante um evento de lançamento da Fragata Tamandaré, em Itajaí, Santa Catarina, Lula pediu um minuto de silêncio pelas vítimas em São Paulo.

"Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé, pra gente fazer um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião, na cidade de Vinhedo em São Paulo, com 57 passageiros e parece que 4 tripulantes, e parece que todos morreram, queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas", disse o presidente.

Luto em São Paulo e no Paraná

Além do presidente, dois governadores seguiram a mesma direção. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias no estado. “Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias", disse o governador.

"O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar", completou.

Mais tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também decretou luto de três dias. “Gostaria de manifestar solidariedade às famílias que estão enlutadas neste momento”, disse o governador, em entrevista coletiva, no início da noite.

O governo de São Paulo instalou no condomínio atingido pela queda da aeronave, um gabinete de crise, com representantes das forças de segurança e salvamento do Governo de São Paulo, além de integrantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Governo do Estado do Paraná e de profissionais de assistência social.