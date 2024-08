Passageiro erra empresa e não consegue embarcar no avião da Voepass que caiu

Um passageiro contou que chegou atrasado no aeroporto de Cascavel (PR) e, por isso, não conseguiu embarcar no voo 2283 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O avião da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, caiu em um condomínio em Vinhedo (SP), com 61 pessoas a bordo, sendo quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu.

Leia também: Dez passageiros perderam conexão e não pegaram o avião que caiu em Vinhedo

Em entrevista à TV Globo, o rapaz disse que o destino era o Maranhão, depois de fazer uma conexão em Guarulhos. "Eu pensava que ia pela Latam. Cheguei aqui e estava fechado. Até que eu cheguei cedo e fiquei esperando. Fiquei, fiquei, fiquei, fiquei e nada. Quando foi 11h, eu vim procurar aqui (no guichê da Voepass). Foi quando um rapaz disse: 'Você não vai tomar esse avião, não, porque já passou do limite de embarque", afirmou ele, que não se identificou.

"Aí, eu falei, pelejei. Botei até uma pressãozinha nele: 'Moço, me coloca me coloca dentro desse avião'", disse. "Eu tenho que ir tenho que ir. Ele falou: 'Não mano, não tem como, o que eu posso fazer por você é remarcar para as 18h20", continuou. Ao saber que o avião tinha caído antes de chegar ao destino, o homem afirmou que se emocionou. "Eu já agradeci aqui, deu uma emoção assim tão grande, que você não sabe. Estou aqui me tremendo. Só Deus e eu sabemos o que estou vivendo nesse momento", completou ele, que viajaria com mais três pessoas — uma delas teve a passagem remarcada para domingo.

Um outro passageiro disse que chegou a brigar com um funcionário da empresa aérea após não ser autorizado a embarcar em Cascavel. Adriano Assis, morador do Rio de Janeiro e que estava viajando a trabalho para o Hospital Regional de Toledo (PR), disse que chegou a discutir com o funcionário que impediu o embarque.

"Eu cheguei aqui as 9h40, mas estava fechado (o guichê). Eu fiquei esperando para ver se abririam normalmente o aeroporto. Não tinha ninguém e eu fiquei lá em cima tomando um café. Esperei, como ninguém falou nada no microfone e os placares também não avisaram sobre o voo, eu desci. Já era 10h30. Tinha uma fila enorme aqui. Fiquei esperando. Quando deu 10h41 mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é uma hora antes pro embarque nesse momento. Aí, eu discuti com ele e tal", disse na entrevista à TV Globo.

"E foi assim. Ele salvou minha vida, cara", disse, emocionado. "Eu ainda falei assim, pô, cara. Deve ser livramento de Deus que o avião pode cair, mas falei no momento da raiva. Esse rapaz eu até tenho que saber o nome dele. Ele realmente ele salvou minha vida, cara. Eu tô muito nervoso", completou Adriano, enquanto tentava avisar a amigos e familiares que não estava no avião. Não há sobreviventes na queda do avião. Havia 57 passageiros e quatro tripulantes na aeronave.

O voo 2283 partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo. De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72. A aeronave explodiu ao atingir o solo.