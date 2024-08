"Não vai ser uma tarefa fácil", diz coronel sobre operação em Vinhedo

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo enviou cinco veículos para a remoção dos corpos em Vinhedo (SP). No local ocorreu a queda de uma aeronave na tarde desta sexta-feira (9/8). O acidente matou 57 passageiros e 4 tripulantes. O porta-voz da Polícia Militar, coronel Emerson Massera, disse que será um trabalho muito complexo pela quantidade de vítimas.



"Não vai ser uma tarefa muito fácil. Existe ainda a preocupação, tanto com a avaliação das causas do acidente, como a localização dos corpos. Então, é um trabalho que, infelizmente, pela nossa visualização ali, não há sobreviventes. Então, a partir do momento que não há sobreviventes, não há motivo para pressa. Agora, o importante é a qualidade dos trabalhos", disse o coronel em entrevista à TV Globo.

Massera diz, no entanto, que o trabalho precisa ser feito o mais rápido possível para que o acesso ao condomínio possa ser liberado para os moradores. Com as chamas da explosão já controladas, Massera diz que a remoção deve ser um pouco mais ágil. "Acho que a nossa preocupação maior era debelar as chamas. O incêndio está controlado. Agora, o nosso foco é a efetiva liberação do local para o trabalho de perícia. E imagino eu que dure bastante tempo", apontou.

O comandante-geral da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, lamentou a morte dos passageiros e diz ter encontrado um cenário de “tragédia” ao chegar no local. "Uma situação muito triste, você chegar num ambiente aparentemente pequeno e saber que tem uma aeronave com tantas pessoas ali", disse.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes