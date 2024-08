Mauro Vieira recebe no Itamaraty o embaixador expulso da Nicarágua

Segundo o Itamaraty, a conversa entre o chanceler e o diplomata tratou das relações bilaterais com o país da América Central e dos "últimos acontecimentos antes de sua partida do posto" - (crédito: Ministério das Relações Exteriores)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu nesta segunda-feira (12/8) o embaixador Breno Dias da Costa, expulso pelo governo da Nicarágua. Breno chefiava a embaixada brasileira no país até a última quarta (8).

Segundo o Itamaraty, a conversa entre o chanceler e o diplomata tratou das relações bilaterais com o país da América Central e dos “últimos acontecimentos antes de sua partida do posto”.

Breno foi expulso pelo governo de Daniel Ortega após não ter comparecido, por orientação do Itamaraty, ao evento de comemoração dos 45 anos da Revolução Sandinista, movimento que acabou com a ditadura Somoza, apoiada pelos Estados Unidos.

As relações entre Brasil e Nicarágua estão congeladas em resposta à perseguição e prisões de padres e bispos no país. Em resposta à expulsão de Breno, o governo expulsou a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fulvia Castro, que acabou sendo nomeada ministra por Ortega.