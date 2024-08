Lula recebe governador de Buenos Aires, opositor de Milei, no Planalto

Axel Kicillof veio ao Brasil em busca de investimentos para a província de Buenos Aires, após tensão com o governo de Milei - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça (13/8) com o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, considerado o principal opositor do presidente argentino, Javier Milei.



Kicillof chegou ao Planalto cedo pela manhã, e teve um encontro com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele está acompanhado por auxiliares, incluindo os ministros de Buenos Aires Jessica Rey (Comunicação Pública), Pablo Lopez (Economia) e Carlos Bianco (Governo).

Leia também: Milei e Bolsonaro assistiram juntos a jogo do Brasil em Balneário Camboriú

Em seguida, foi recebido por Lula em seu gabinete. O petista estava no Palácio do Alvorada, onde se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A província de Buenos Aires é a maior da Argentina, e sua administração funciona de forma semelhante a um estado brasileiro, com certa autonomia em relação ao governo federal. Ela não inclui, porém, a cidade de Buenos Aires, que é um distrito autônomo.

Kicillof veio ao Brasil em busca de investimentos para a província, após tensão com o governo de Milei. O presidente argentino fez grandes cortes de recursos para Buenos Aires, prejudicando projetos do governador.

Milei e Bolsonaro

O encontro de Lula com o maior opositor de Milei ocorre após a vinda do presidente argentino ao Brasil em julho, quando se encontrou apenas com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu aliado. Eles participaram de um fórum de extrema-direita em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Milei argumentou que se tratava de uma “visita pessoal”, mas desrespeitou o protocolo para viagens de chefes de Estado.

O governador de Buenos Aires também terá encontros com Haddad e com o chanceler Mauro Veira.