Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de São Paulo

Os candidatos que concorrem à prefeitura de São Paulo foram confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta sexta-feira (16/8). A eleição está marcada para 6 de outubro, com segundo turno no dia 27 do mesmo mês.

Confira a seguir a lista completa de candidatos em ordem alfabética:

Altino Prazeres (PSTU)

Altino Prazeres (foto: TSE)

Altino Prazeres é filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Nascido em São Luís do Maranhão, tem 57 anos e é ferroviário.

O candidato tem como vice Silvana Garcia, também do PSTU. O número para votar na chapa é 16.

Datena (PSDB)

Datena (foto: TSE)

O apresentador de televisão José Luiz Datena concorre pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). É nascido em Ribeirão Preto e tem 67 anos.

Datena é conhecido pela apresentação do programa Brasil Urgente, da Band, e pelo Cidade Alerta, da Record. Tem como vice José Anibal, também do PSDB.

O número para votar em Datena é 45.

Guilherme Boulos (Psol)

Guilherme Boulos (foto: TSE)

Guilherme Boulos é deputado federal pelo estado de São Paulo e concorre também à prefeitura da capital paulista pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Professor, escritor e ativista, tem 42 anos e nasceu na capital São Paulo.

Boulos faz parte da coligação "Amor por São Paulo" e tem como vice Marta Suplicy, do Partido dos Trabalhadores.

O número de urna de Boulos é 50.

Marina Helena (Novo)

Marina Helena (foto: TSE)

Candidata do Partido Novo, Marina Helena é economista. Nasceu em Brasília (DF) e tem 44 anos.

A candidata tem como vice Coronel Priell, também do Partido Novo. O número para votar na chapa é 30.

Pablo Marçal (PRTB)

Pablo Marçal (foto: TSE)

O empresário, influenciador e coach Pablo Marçal concorre pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Pablo tem 12,6 milhões de seguidores nas redes sociais, nas quais dá "mentorias" sobre motivação.

A vice dele é Antonia de Jesus, do PRTB. O número da chapa é 28.

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Nunes (foto: TSE)

Atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes busca a reeleição pelo Partido Democrático Brasileiro (MDB).

Nunes nasceu na capital paulista e tem 67 anos. Antes de ser prefeito, foi vereador e vice. É filiado ao MDB desde os 18 anos.

O vice do candidato é Coronel Mello Araújo, filiado ao Partido Liberal (PL). O número da chapa é 15.

Ricardo Senese (UP)

Ricardo Senese (foto: TSE)

Ricardo Senese é candidato pelo Unidade Popular (UP). É ferroviário, nasceu na capital São Paulo e tem 37 anos.

Tem como candidata a vice Julia Soares, também do Unidade Popular. O número para votar na chapa é 80.

Tabata Amaral (PSB)

Tabata Amaral (foto: TSE)

Deputada federal pelo estado de São Paulo, Tabata Amaral é filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Tabata nasceu em São Paulo capital e tem 31 anos. É politóloga e ativista pela educação. A vice da chapa é Lucia França, do PSB.

O número para votar em Tabata é 40.

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.