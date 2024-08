Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Salvador

Já foram encerrados os registros para as candidaturas às eleições municipais de 2024. Candidatos, federações e partidos políticos tinham até quinta-feira (15/8) para se candidatar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral ou nos juízos eleitorais de forma presencial.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral.

Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município. A eleição está marcada para 6 de outubro, com segundo turno no dia 27 do mesmo mês.

Confira os candidatos à prefeitura de Salvador:



Bruno Reis (UB)

Atual prefeito da capital da Bahia, Bruno Reis concorre para a reeleição pelo União Brasil. Reis já foi deputado estadual e federal pelo estado, além de vice-prefeito de Salvador em 2016. O prefeito é formado em direito pela Universidade Católica São Salvador (UCSAL) e pós graduado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na mesma chapa de 2020, está a atual vice-prefeita, a advogada Ana Paula Matos, do PDT. Em aliança com a coligação “O trabalho não pode parar”, com os partidos União, Republicanos, PP, PDT, PL, PRD, DC, PRTB, NOVO, MOBILIZA, PMB, PSDB, o candidato lidera as pesquisas de intenção de voto para o cargo.

No site do TSE, Bruno Reis declarou ter um total de bens de R$ 898.557,37. O número do candidato na urna é 44.

Geraldo Junior (MDB)

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, concorrerá para prefeito da capital baiana pelo MDB, contanto com a ex-secretária de Assistência Social Fabyana Reis (PT), como vice. A candidatura tem o apoio da coligação “Salvador Pra Toda Gente”, com os partidos MDB, PSD, PSB, Avante, Podemos, Solidariedade, Agir e a federação PT, PCdoB e PV.



Geraldo foi eleito vice-governador da Bahia em 2022, além de já ter sido eleito para o cargo de vereador em três eleições. Atuou como advogado e radialista e é pós-graduado em Processo Civil. O candidato declarou ter R$ 471.523,97 em bens totais. O número do candidato na urna é 15.



Eslane Paixão (UP)

Eslane Silva Paixão, filiada à Unidade Popular, é candidata à prefeita de Salvador. Desde de 2020, Eslane tenta um cargo na política do estado, mas ainda não teve sucesso. Em 2022, foi candidata a deputada federal e em 2020 à vereadora. Nas eleições municipais de 2024, está concorrendo na chapa com a filiada à Unidade Popular, com Giovana Ferreira para vice-prefeita. A candidata informou que o possui R$ 45.000,00 em bens, referentes ao Minha Casa Minha Vida.



Kleber Rosa (Psol)

Kleber Rosa é o nome para a candidatura a prefeito do PSOL-Rede. Fundou o Movimento dos Policiais Antifascismo e é o atual coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab). Como vice-prefeita está a educadora Miralva Alves Nascimento, conhecida como Dona Mira, também do Psol.

O candidato declarou ter em bens totais R$ 455.000,00. O número do candidato na urna é 50.



Victor Marinho (PSTU)

Candidato mais jovem na disputa de Salvador, Victor Marinho, 26 anos, participa das eleições municipais pela primeira vez. É formado em direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), além de ser pesquisador no Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas da Ufba. Como candidato a vice-prefeito está o carteiro aposentado Edson Santana, também do PSTU.

Victor Marinho não declarou bens. O número do candidato na urna é 16.



Silviano Alves (PCO)

Filiado ao Partido da Causa Operária, Silviano Alves é trabalhador da construção civil. Já se candidatou a deputado federal em 2006, vice-governador em 2018 e primeiro suplente em 2022, mas não teve sucesso. O vice da chapa é o agente administrativo Roque Júnior, também do PCO.

Silviano não declarou bens. O número do candidato na urna é 29.



*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori