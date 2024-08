Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Porto Alegre

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital do Rio Grande do Sul.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira os candidatos de Porto Alegre:

















Carlos Alan — PRTB (28)

Carlos Alan Rosa de Castro, na urna apenas Carlos Alan, tem 43 anos e faz parte do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação Renova Porto Alegre (dos partidos DC e PRTB) e tem como vice da chapa o engenheiro João Morsch (DC).

Carlos Alan tem no currículo a candidatura a deputado estadual do Rio Grande do Sul, em 2022, mas não se elegeu.

Número para votar: 28

Fabiana Sanguiné — PSTU (16)

Fabiana da Silva Sanguiné, na urna apenas Fabiana Sanguiné, tem 46 anos e faz parte do Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Nas eleições de 2024 tem como vice da chapa o professor Regis Ethur (PSTU).

Fabiana tem no currículo a candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul, em 2022, mas não se elegeu.

Número para votar: 16

Felipe Camozzato — NOVO (30)

Felipe Zortéa Camozzato, na urna apenas Felipe Camozzato, tem 36 anos e faz parte do Partido Novo (NOVO). Nas eleições de 2024 tem como vice da chapa a empresária Raqueli Baumbach (Novo).

Felipe tem no currículo dois mandatos como vereador de Porto Alegre (em 2016 e 2020) e também se elegeu deputado estadual pelo estado em 2023.

Número para votar: 30

Luciano do MLB — UP (80)

Luciano Schafer, na urna apenas Luciano do MLB, tem 44 anos e faz parte do Unidade Popular (UP). Nas eleições de 2024 tem como vice da chapa a estudante Amanda Benedett (UP).

Luciano tem no currículo uma candidatura para vereador do estado em 2020, mas não se elegeu.

Número para votar: 80

Maria do Rosário — PT (13)

Maria do Rosário Nunes, na urna apenas Maria do Rosário, tem 58 anos e faz parte do Partido dos Trabalhadores (PT). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "O Povo de novo na Prefeitura" (Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB) e tem como vice da chapa a servidora pública Tamyres Filgueira (PSOL)

Maria do Rosário já foi eleita vereadora de Porto Alegre (de 1993 a 1998), também foi deputada estadual (1999 a 2002), deputada federal (cargo que ocupa desde 2003).

Número para votar: 13

Sebastião Melo — MDB (15)

Sebastião Melo tem 66 anos e faz parte do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação Estamos Juntos, Porto Alegre (dos partidos PP/Republicanos/ MDB/PL/PSD/PODE/ SOLIDARIEDADE/PRD) e tem como vice da chapa a veterinária Betina Worm (PL).

Candidato à reeleição para a prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo trabalha na política brasileira desde 2004, quando se candidatou a vereador pelo estado. Desde então, concorreu a vereador novamente, deputado estadual e vice-prefeito até se candidatar para o cargo de prefeito em 2020 e se eleger.

Número para votar: 15

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.