Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Teresina

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital do Piauí.

Capital do estado com a maior proporção de votos para o Partido dos Trabalhadores (PT) em 2022, Teresina é a capital em que o partido tem a percentagem mais expressiva nas eleições municipais. Na capital piauiense, pesquisas indicam que a disputa deve ficar entre Fabio Novo (PT) e Silvio Mendes (União Brasil), ambos acima dos 40%. O prefeito Dr. Pessoa (PRD), que tenta reeleição, aparece em terceiro, distante dos dois primeiros colocados.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira abaixo os candidatos à prefeitura de Teresina em 2024.

Dr. Pessoa (PRD)

Candidato à reeleição, José Pessoa Leal, o Dr. Pessoa, representa o Partido Renovação Democrática (PRD) na disputa eleitoral. O médico, natural de Água Branca (PI), a cerca de 100km da capital, comandou a prefeitura de Teresina nos últimos quatro anos e esteve à frente em um dos períodos mais críticos da pandemia de covid-19.

A prefeitura foi a primeira experiência de Dr. Pessoa no Poder Executivo, o médico, no entanto, iniciou na carreira política em 2004, quando foi eleito vereador em Teresina, cargo que ocupou por três mandatos. O candidato foi eleito deputado estadual pelo Piauí em 2014 e disputou o governo estadual em 2018, mas não se elegeu.

Em 2020, ele se candidatou pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e venceu a eleição para prefeito no segundo turno contra Kleber Montezuma (PSDB).

Dr. Pessoa faz parte da coligação “Fazemos mais com o povo”, que conta com o PRD, o Avante e o PL. O candidato a vice-prefeito é Ricardo Bandeira (Avante). Na urna, o número da chapa é 25.

Nas últimas semanas, o candidato à reeleição repercutiu após briga durante debate entre os pré-candidatos promovido pela Band, quando Dr. Pessoa deu uma cabeçada no adversário Francinaldo Leão (PSol). O candidato agredido registrou boletim de ocorrência.

Fabio Novo (PT)

Candidato do PT para a prefeitura, Fabio Novo ocupa o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) pelo quarto mandato consecutivo. O político e jornalista representa a coligação “Juntos por Teresina”, a maior congregação de partidos da disputa, que integra PT, PDT, MDB, PODE, DC, AGIR, PSB, PSD, SOLIDARIEDADE, Federação PSDB-Cidadania e Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV). O vice da chapa é Dr Paulo Marcio, também do PT.

Antes de ser eleito, Fabio Novo já havia assumido cadeira na Alepi como suplente em 2008. Entre 2005 e 2007, ele foi vice-prefeito de Bom Jesus (PI), onde nasceu, município da região agrária piauiense a cerca de 600km de Teresina. O candidato também já esteve à frente da Secretaria de Cultura do Piauí (Secult) três vezes, em 2015, 2019 e 2022, todas durante os mandatos do atual ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Fabio Novo foi candidato à prefeitura de Teresina também em 2020 e ficou em quarto lugar com 11,50% dos votos. O número do candidato na urna é 13.

Silvio Mendes (União Brasil)

Candidato do União Brasil, Silvio Mendes é representante da coligação “Teresina no Caminho Certo”, que engloba União, PP e Republicanos. O médico natural de Campo Maior (PI) já foi prefeito de Teresina por dois mandatos seguidos, ocupando a prefeitura entre 2005 e 2012.

Silvio Mendes também já tentou se eleger para o Executivo estadual em 2010 e como candidato a vice-governador em 2014. A última eleição que participou foi em 2022, quando disputou o governo contra Rafael Fonteles (PT), e teve 41,63% dos votos. Na época, o candidato do União chegou a ficar na frente nas pesquisas por um período, mas o petista acabou vencendo ainda no primeiro turno.

O vice de Mendes é Jeová Alencar, também do União Brasil. O número da chapa é 44.

Francinaldo Leão (Psol)

O líder comunitário e motorista de aplicativo Francinaldo Leão é o candidato da Federação Psol/Rede. O psolista natural de Porto (PI), 200km de Teresina, está na quarta candidatura, sendo a primeira para deputado federal em 2006, e duas para vereador da capital, em 2008 e 2020. Ele não chegou a ser eleito.

Em 8 de agosto, Francinaldo foi vítima de uma cabeçada do candidato e atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Na ocasião, ele questionava o mandatário sobre a saúde pública do município.

A vice é Maria Lúcia (Psol). O número de Francinaldo é o 50.

Lourdes Melo (PCO)

Lourdes Melo é candidata pelo Partido da Causa Operária (PCO) e soma 10 candidaturas eleitorais, quatro para prefeita, uma como vice e cinco para governadora. Na última eleição, Lourdes Melo ficou conhecida na internet pela participação em debates com bate-boca com outros candidatos e com o próprio entrevistador, com o qual utilizou o bordão "Você quer me calar?".

A candidata tem como vice Deuzélia, também do PCO. O número de Lourdes é o 29.

Professor Tonny (Novo)

Tonny Kerley, o Professor Tonny, é o representante do Partido Novo na disputa eleitoral. Natural de Marcolândia, cerca de 400km de Teresina, o candidato é economista e professor universitário.

O candidato representa uma chapa de partido único, sem coligação, o vice é Wallace Miranda (NOVO). Na urna, o número é o 30.

Geraldo Carvalho (PSTU)

Geraldo Carvalho é o candidato do Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado (PSTU) à prefeitura de Teresina. Embora não ocupe cargo eletivo, Geraldo já se candidatou em outras sete eleições, uma para prefeito em 2004, duas para senador, 2006 e 2014, duas para governador, 2010 e 2022, e duas para vereador, em 2008 e 2016. No entanto, ele nunca foi eleito.

O servidor público federal representa uma chapa de partido único e o vice é Gervasio Santos, também do PSTU. O número na urna é 16.

Santiago Belizario (UP)

O estudante Santiago Belizario é a candidatura do Unidade Popular (UP) na disputa. Único candidato assumidamente homossexual entre os concorrentes a prefeito, ele é natural de Fortaleza (CE).

A chapa é composta ainda por Dara Neto, também do UP. O número é 80.

Telsirio Alencar (Mobiliza)

Natural de São Pedro Do Piauí (PI), a 100 km de Teresina, Telsirio Alencar é o candidato do Mobilização Nacional (Mobiliza).

O advogado tem como vice Juliana Macêdo, também do Mobiliza. O número é 33.

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

