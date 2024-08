Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Goiânia

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital do estado de Goiás.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.



O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira todos os candidatos à prefeitura de Goiânia:

Adriana Accorsi (PT)

Deputada federal pelo estado de Goiás, já disputou a prefeitura de Goiânia três vezes. Filiada ao Partido do Trabalhador, Accorsi atuou como polícia civil de Goiás por 25 anos, além de ter sido delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

O vice da chapa é o Professor Jerônimo, do PSB. A dupla compõe a coligação “Pra Cuidar de Goiânia”, como os partidos Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL(PT/PC do B/PV), Federação PSOL REDE(PSOL/REDE), PSB e PMB. A candidata declarou ao TSE ter R$ 852.833,95 em bens totais. O número da candidata na urna é o 13.



Fred Rodrigues (PL)

Deputado estadual em Goiás, Fred Rodrigues iniciou a vida política em 2018 quando se candidatou a vereador por Goiânia, mas não foi eleito. Em 2022, conseguiu um cargo como deputado pela Democracia Cristã (DC). Agora, nas eleições de 2024, Rodrigues se candidatou a prefeito de Goiânia pelo Partido Liberal (PL), com Leonardo Rizzo, do Partido Novo, como suplente.

A candidatura tem aliança com a coligação “Goiânia Acima de Tudo”, com os partidos PL e NOVO. Fred é empresário e comunicador. Ele declarou ao TSE ter R$ 424 mil em bens. O número do candidato na urna será o 22.

Mabel (União Brasil)

Sandro da Mabel, mais conhecido como Mabel, é empresário e preside a empresa alimentícia Mabel. Ele é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), além de presidente do Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Mabel foi deputado federal por Goiás e agora, nas eleições de 2024, se candidatou pelo União Brasil a prefeito de Goiânia. Como vice-prefeita está a Coronel Cláudia, filiada ao Avante. A candidatura faz parte da coligação “União Por Goiânia”, com os partidos PP, União Brasil, MDB, PODEMOS, Avante, Agir, PRD e Republicanos.

Mabel declarou ao TSE ter um total de R$ 313.405.916,29 em bens. O número do candidato na urna será 44.

Matheus Ribeiro (PSDB)

Presidente municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Goiânia, Matheus Ribeiro é jornalista, empresário e, desde de 2022, atua como deputado federal. Ribeiro está concorrendo a prefeito de Goiânia pela Federação PSDB/Cidadania, com a Professora Bartira (PSDB) como vice.

O candidato declarou ao TSE ter R$ 400.397,14 em bens. O número do candidato na urna será 45.



Professor Pantaleão (UP)

Graduado em história e professor aposentado, Reinaldo Assis Pantaleão foi candidato ao governo de Goiás e, pela segunda vez, disputa o cargo de prefeito de Goiânia. Filiado ao União Popular, a vice da chapa é Luciana Amorim, do mesmo partido.

O professor declarou ao TSE um total de R$ 700 mil em bens. O número dele na urna será 80.

Rogério (Solidariedade)

Rogério Oliveira é pastor evangélico e foi missionário na África por 16 anos. Ele se elegeu vereador de Goiânia pela primeira vez em 2012 e foi reeleito em 2016. Em 2020, foi vice-prefeito de Goiânia e assumiu como prefeito em 2021, após a morte do então prefeito, Maguito Vilela, por complicações na covid-19.

Rogério é candidato à prefeitura de Goiânia pelo Solidariedade e tem como suplente Darô Fernandes (Mobiliza). A candidatura faz parte da coligação “Todos Por Goiânia”, com os partidos PDT, Solidariedade, Mobiliza, PRTB e DC.

Rogério informou ter um total de bens de R$ 160.956,56. O número na urna é 77.



Vanderlan Cardoso (PSD)

Empresário e proprietário de três indústrias de produtos de higiene e alimentícios, Vanderlan Cardoso já foi prefeito da cidade de Senador Canedo (GO) e, agora, disputa a prefeitura de Goiânia pela terceira vez. Filiado ao PSD, Vanderlan tem como vice-prefeito o Doutor Paulo Daher, do Progressistas. A dupla faz parte da coligação “Goiânia que Queremos”, com os partidos PSD e PP.

O empresário declarou o patrimônio de R$ 26.823.750,14 O número do candidato na urna é 55.



*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori