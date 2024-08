Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Natal

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital do Rio Grande do Norte.

Com seis candidaturas registradas, a eleição de Natal (RN) deve ter uma disputa acirrada entre três nomes.

As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro e têm segundo turno previsto para o dia 27 do mesmo mês. Confira os concorrentes à prefeitura da capital potiguar.

Carlos Eduardo (PSD)

Carlos Eduardo (foto: TSE)

Ex-prefeito de Natal (RN), Carlos Eduardo (PSD) lidera as pesquisas de intenção de voto. Na disputa para a prefeitura em 2024, no entanto, o político não compareceu ao primeiro debate, promovido pela Band em 8 de agosto.

O político busca retornar ao comando do Executivo municipal, que ocupou de 2013 a 2018, quando deixou o cargo para concorrer a governador do Rio Grande do Norte, mas não foi eleito. Na última participação em uma eleição, em 2022, Carlos Eduardo se candidatou ao senado, mas não foi eleito.

Carlos Eduardo é ainda o candidato que declarou o maior patrimônio, com valor de cerca de R$ 4,5 milhões. O advogado de formação representa a coligação Natal Nosso Amor, formada por PSD e DC. O vice da campanha é o também filiado ao PSD Jacó Jácome. O número de Carlos Eduardo na urna é o 55.

Paulinho Freire (União Brasil)

Paulinho Freire (foto: TSE)

Atualmente no cargo de deputado federal, Paulinho Freire já foi vice-prefeito de Natal e vereador entre 2013 e 2022. O candidato do União Brasil aparece nas pesquisas eleitorais como um dos favoritos na disputa, atrás de Carlos Eduardo, e conta com o apoio do atual prefeito, Álvaro Dias (Republicanos).

O empresário é o nome apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições. Paulinho representa a coligação Bora Natal, que junta Republicanos, Federação PSDB/ CIDADANIA, PP, Podemos, Solidariedade, PL e União Brasil.

A candidata à vice é Joanna Guerra, do Republicanos. O número na urna é 44.

Natália Bonavides (PT)

Natália Bonavides (foto: TSE)

Candidata do PT, Natália Bonavides está no segundo mandato como deputada federal e já ocupou lugar na Câmara dos Vereadores de Natal em 2016. Natália vem ganhando projeção no PT Nacional e tem o apoio de Lula, além de relação com nomes influentes do partido, como Gleisi Hoffmann. Nas eleições municipais, ela aparece atrás de Carlos Eduardo e Paulinho Freire nas pesquisas.

Na última semana, Natália Bonavides ganhou destaque e foi apontada por veículos como “vencedora” do primeiro debate com os pré-candidatos, promovido pela Band.

Natália representa a coligação Natal Merece Mais, que une Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), PDT, MDB e PSB. O candidato a vice é Milklei, do Partido Verde (PV). Número é o 13.

Rafael Motta (Avante)

Rafael Motta (foto: TSE )

Rafael Motta (Avante) foi secretário de Esporte e Lazer na gestão de Álvaro Dias e concorre ao Executivo municipal. O engenheiro estreou na política em 2012, quando foi eleito para vereador.

Ele esteve ainda como deputado federal do RN durante dois mandatos, de 2015 a 2022. Na última eleição nacional, ele se candidatou ao Senado, mas não se elegeu.

Concorre a vice-prefeito José Abdon, também do Avante. O número na urna é o 70.

Nando Poeta (PSTU)

Nando Poeta (foto: TSE)

O sociólogo Nando Poeta vai representar o PSTU em Natal. Candidato a vereador em 2004 e a deputado estadual em 2006, ele volta a registrar uma candidatura em 2024.

Aos 61 anos, Nando contrasta com o vice, o jornalista Tiago Silva, de 29, também do PSTU.

Heró (PRTB)

Hero (foto: TSE)

Heronildes Bezerra da Silva, o Heró, é o candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Disputa as eleições municipais desde 2004, sendo que as três primeiras foram em Mossoró (RN), cidade onde o candidato nasceu.

O bispo evangélico se candidatou a vereador de Natal em 2016 e 2020, a governador em 2018 e a deputado estadual em 2022, mas não foi eleito. Vice é Bento, também do PRTB. O número na urna é 28.

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.