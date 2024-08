Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Porto Velho

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital de Rondônia.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira os candidatos de Porto Alegre:

Célio Lopes — PDT

Célio Lopes de Araújo Júnior, na urna apenas Célio Lopes, é um advogado de 34 anos e faz parte do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Renova Porto Velho" (PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB) e tem como vice da chapa a empresária Pastora Cila (PV).

Esta será a primeira vez que Célio vai se candidatar a um cargo público.

Número para votar: 12

Dr. Benedito Alves — Solidariedade

Benedito Antonio Alves, na urna Dr. Benedito Alves, é um advogado de 64 anos e faz parte do Solidariedade. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Porto Velho, Quem Ama Cuida" (Solidariedade / PMB) e terá como vice da chapa a médica Ana Claudia (PMB).

Esta será a primeira vez que Benedito vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 77

Euma Tourinho — MDB

Euma Mendonça Tourinho, na urna Euma Tourinho, é uma magistrada de 53 anos e faz parte do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nas eleições de 2024 ela tem como vice da chapa o advogado Tiago Pessoa (MDB).

Está será a primeira vez que Euma vai se candidatar a prefeitura da cidade.

Número para votar: 15

Léo Moraes — Podemos

Leonardo Barreto de Moraes, na urna apenas Léo Moraes, é um advogado de 40 anos e faz parte do Podemos. Nas eleições de 2024 terá como vice da chapa a advogada Magna Dos Anjos Queiroz (Podemos)

Léo já foi eleito vereador de Porto Velho (2013 a 2015), deputado estadual (2015 a 2018), deputado federal (de 1993 a 1998) e deputado estadual (2019 a 2023). Ele já se candidatou a também como governador do estado (2022), mas não se elegeu.

Número para votar: 20

Mariana Carvalho — União Brasil

Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, na urna apenas Mariana Carvalho, é uma médica de 37 anos e é filiada ao União Brasil. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Somos Todos Porto Velho" (REPUBLICANOS / PP / DC / PRTB / PRD / PL / AGIR / UNIÃO / PSD / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA - PSDB/CIDADANIA) e terá como vice da chapa o Pastor Valcenir (PL).

Mariana conta com o apoio do prefeito Hildon Chaves (União Brasil), que está no segundo mandado e não pode disputar a reeleição. Já se elegeu vereadora (2008) e também deputada federal (2014 e 2018) e tentou se candidatar para prefeita (2012) e senadora (2022).

Número para votar: 44

Ricardo Frota — Novo

Ricardo Furtado da Frota, na urna Ricardo Frota, é um advogado de 44 anos e é filiado ao Partido Novo. Nas eleições de 2024 terá como vice da chapa o advogado Jamil (NOVO).

Esta será a primeira vez que Ricardo vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 30

Samuel Costa — Rede

Samuel Costa Menezes, na urna Samuel Costa, é um advogado de 34 anos e é filiado ao Rede Sustentabilidade (REDE). Nas eleições de 2024 faz parte da federação PSOL-REDE e terá como vice da chapa a administradora Lili Rodrigues (PSOL).

Esta será a segunda vez que Samuel vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 18

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

