Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Boa Vista

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital de Roraima.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira os candidatos de Boa Vista:













Lincoln Freire — PSol

Lincoln Almeida Freire, na urna Lincoln Freire, tem 51 anos e é filiado ao Partido Socialismo E Liberdade (PSol). Nas eleições de 2024, faz parte da federação PSol-Rede e tem como vice da chapa o estudante Yano Rodrigues (Rede).

Esta será a primeira vez que Lincoln vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 50

Arthur Henrique — MDB

Arthur Henrique Brandão Machado, na urna Arthur Henrique, tem 42 anos e é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Boa Vista Para Todos" (PL / MDB / DC / Federação PSDB-CIDADANIA) e tem como vice na chapa o tenente coronel Zeitoune (PL).

Candidato à reeleição para a prefeitura de Boa Vista, Arthur Henrique trabalha na política brasileira desde 2017, quando foi vice da ex-prefeita Teresa Surita (MDB) e, em 2020, se elegeu prefeito na cidade.

Número para votar: 15

Catarina Guerra — União Brasil

Catarina De Lima Guerra da Silva, na urna Catarina Guerra, tem 38 anos e é filiada ao União Brasil. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Uma Nova Boa Vista, Boa Para Todos" (PDT / UNIÃO / REPUBLICANOS / NOVO / PSD). No site do TSE não está descrito quem será o vice da chapa.

Catarina Guerra se elegeu deputada estadual em 2022.

Em meio a crise interna, o União Brasil registrou dois candidatos para as eleições: Catarina Guerra e Antonio Carlos Nicoletti. Até a publicação desta matéria o nome de ambos constava no site do TSE.

Número para votar: 44

Mauro Nakashima — PV

Mauro Nakashima De Melo, na urna Mauro Nakashima, tem 42 anos e é filiado ao Partido Verde (PV). Nas eleições de 2024, faz parte da federação "Brasil da Esperança-Fé (PT/PC do B/PV) e tem como vice na chapa Nivalda Cardoso (PV).

Esta será a primeira vez que Nakashima vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 43

Nicoletti — União Brasil

Antonio Carlos Nicoletti, na urna Nicoletti, tem 43 anos e é filiado ao União Brasil. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Uma Nova Boa Vista, Boa Para Todos" (PDT / UNIÃO / REPUBLICANOS / NOVO / PSD) e tem como vice o sargente Damosiel (PDT).

Nicoletti se candidatou mais uma vez para à prefeitura do estado (2020) e se elegeu deputado federal em 2022.

Em meio a crise interna, o União Brasil registrou dois candidatos para as eleições: Catarina Guerra e Antonio Carlos Nicoletti. Até a publicação desta matéria o nome de ambos constava no site do TSE.

Número para votar: 44

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.