Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte

As eleições municipais estão chegando e os postulantes aos cargos eletivos tiveram até às 20h de quinta-feira (15/8) para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora, a plataforma oficial da Justiça Eleitoral já disponibiliza as informações de todos os candidatos que concorrem ao cargo de prefeito na capital de Minas Gerais.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.



Confira os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte:

Bruno Engler (PL)

Bruno de Castro Engler Florêncio de Almeida é candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Liberal (PL). Nascido em Curitiba, Paraná, Bruno tem 27 anos e atualmente ocupa o cargo de deputado estadual. A vice na chapa é a Coronel Claudia, também do PL

A trajetória política de Engler inclui algumas tentativas anteriores de conquistar cargos eletivos na capital mineira. Em 2016, Bruno Engler lançou-se como candidato a vereador em Belo Horizonte, mas não obteve sucesso. Quatro anos depois, em 2020, disputou a eleição para prefeito da cidade, mas também não saiu vitorioso nesse pleito.

No entanto, em 2018, Bruno Engler conseguiu ser eleito deputado estadual por Minas Gerais, representando o antigo Partido Social Liberal (PSL).

A Coligação é PL e PP e o patrimônio declarado por ele foi R$ 238.889,34. O número do candidato na urna é 22.

Carlos Viana (Podemos)

Carlos Alberto Dias Viana é jornalista e senador. Aos 61 anos de idade, disputa à prefeitura pelo Podemos. Ele nasceu na cidade mineira de Braúnas e tem uma carreira de mais de duas décadas trabalhando em jornais e revistas.

Em 2018, Carlos Viana foi eleito senador e, desde 2023, é filiado ao Podemos. Agora, ele concorre pela primeira vez à prefeitura de Belo Horizonte. A coligação que o apoia é chamada de “Mão à Obra” e é formada pelos partidos Podemos, Democracia Cristã (DC), Mobiliza e PRTB. A vice da chapa é Renata Rosa, do mesmo partido de Carlos.

O candidato declarou ao TSE um total de R$ 3.566.739,62 em bens. O número dele na urna será o 20.

Duda Salabert (PDT)

Duda Salabert Rosa é a candidata do PDT à prefeitura de Belo Horizonte. Nascida em 2 de maio de 1981, ela tem 43 anos e é professora de literatura, ambientalista e, mais recentemente, deputada federal. Duda já ocupou o cargo de vereadora de Belo Horizonte nas eleições de 2020 e, posteriormente, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2022.

Na corrida eleitoral de 6 de outubro, Duda conta com o apoio do professor Francisco Forreaux (PDT), que integra sua chapa como candidato a vice-prefeito. A candidata não declarou nenhum bem e também não conta com coligação.

Ela é a primeira candidata transexual à prefeitura de Belo Horizonte. O número de Duda na urna será o 12.

Fuad Noman (PSD)

Fuad Jorge Noman Filho é o atual prefeito de Belo Horizonte. Ele nasceu em 30 de junho de 1947 na própria capital mineira, Belo Horizonte. Ele é filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e assumiu a prefeitura após a renúncia do então prefeito, Alexandre Kalil, que deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais.

Além do PSD de Fuad Noman, a coligação que pretende reeleger o atual prefeito é composta por Solidariedade, União Brasil, Avante, PRD, PSD, Agir, e pela Federação PSDB/Cidadania .O vice na chapa é o vereador e jornalista Álvaro Damião, filiado ao partido União Brasil.

Fuad declarou R$ 15.929.716,49 em bens ao TSE. O número dele na urna será o 55.

Gabriel (MDB)

Gabriel Sousa Marques de Azevedo é o candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte. Nascido em 12 de março de 1986, ele tem 38 anos e foi eleito vereador de Belo Horizonte em 2016, pelo extinto PHS, sendo reeleito em 2020.

O candidato a vice é o ex-vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant, filiado ao PSB. A coligação Teto, Trabalho e Transporte, conta com MDB e PSB.

A declaração de bens de Gabriel ao TSE foi no valor de R$ 1.243.686,30. O número dele na urna é o 15.

Indira Xavier (UP)

Indira Ivanise Xavier, a candidata do Unidade Popular (UP) à Prefeitura de Belo Horizonte, tem 39 anos e tenta pela quarta vez um cargo público. Em 2006 e 2010, disputou o pleito para deputada estadual no Estado de Alagoas, onde nasceu. Em 2022, entrou na disputa pelo governo de Minas e recebeu 15.604 votos, o que representa 0,14% do total. Agora, pela primeira vez, ela entra na corrida para a Prefeitura de Belo Horizonte.

A chapa é composta também por Geraldo Neres (UP) na posição de vice e sem nenhuma coligação, Indira declarou R$ 592,97 de bens. O número dela na urna será o 80.

Lourdes Francisco (PCO)

Lourdes Francisco da Costa, a candidata do Partido da Causa Operária (PCO) à Prefeitura de Belo Horizonte, tem 63 anos e é uma professora aposentada e artesã. A trajetória política dela inclui uma tentativa anterior, em 2022, quando disputou o governo de Minas Gerais. Agora, ela se lança na corrida pela prefeitura da capital mineira.

A chapa não possui coligação e é composta também por Marília Garcia Domingues(PCO), que será sua vice. Lourdes não declarou nenhum bem. O número na urna será o 29.

Mauro Tramonte (Republicanos)

Mauro Henrique Tramonte, o candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, é um jornalista, apresentador e deputado estadual de 63 anos.

Em 2004, concorreu a vereador em Poços de Caldas, mas não conseguiu se eleger. Mais de uma década depois, em 2018, Tramonte foi o deputado estadual mais votado do país.

A vice na chapa de Mauro Henrique Tramonte à Prefeitura de Belo Horizonte é Luísa Barreto, do Novo. Ela é uma ex-secretária de Planejamento e Gestão do governo de Minas Gerais.

O candidato declarou R$ 246.935,60. O número na urna é o 10.

Rogério Correia (PT)

Rogério Correia de Moura Baptista, o candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, é um jornalista, professor e político de 66 anos. Filiado ao PT desde 1989, Rogério Correia representa a Federação da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. A vice na chapa é a deputada estadual Bella Gonçalves (PSol).

O candidato declarou R$ 889.650,83 em bens. O número dele na urna é o 13.

Waderson Rocha (PSTU)

Wanderson Paiva Rocha, o candidato do PSTU à Prefeitura de Belo Horizonte, é um professor e pedagogo de 49 anos. A trajetória política dele inclui tentativas anteriores em eleições, em 2018, concorreu ao cargo de deputado estadual. Já em 2020, foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, mas não se elegeu em nenhuma das ocasiões.

Wanderson Rocha representa a chapa pura do partido junto com a vice, Andréa Ferreira.

O candidato declarou R$ 372.000,00. O número na urna é o 16.

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

