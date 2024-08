Eleições 2024: país tem 100 mil candidatos a menos que em 2020

O prazo presencial de encerramento do registro foi ontem (15/8), às 19h, e há dados para chegarem no TSE - (crédito: EBC)

Encerrado o prazo do registro de candidatura, o país contabiliza 100 mil candidatos a prefeitos e vereadores a menos que as eleições de 2020. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exibe o número oficial de 454.689 candidatos neste ano, até agora, contra 557.678 que se apresentaram para disputar as eleições em 2020. Em 2024, o país tem exatas 102.989 candidaturas a menos que no pleito de quatro anos atrás. Os dados usados pelo Correio consideram a última atualização do TSE feira nesta sexta-feira (16/8), às 11h16.

Neste ano, 15.411 candidatos a prefeito disputam a vaga de chefe de Executivo em 5.569 cidades. E outros 423.782 concorrentes a vereador tentam conquistar uma das 58.464 vagas nas Câmaras Municipais país afora. Ao todo, há 69.602 vagas para prefeitos e vereadores em disputa.

O prazo presencial de encerramento do registro foi ontem, às 19h, e há dados para chegarem no TSE.

Os homens seguem como a grande maioria dos postulantes a cargos públicos no Brasil: 66% (300.345 candidatos) são homens e 34% (154.344) são mulheres. Na faixa etária, o país tem 213.751 candidatos com idades entre 40 a 54 anos.

Em relação a grau de instrução, 39% (177.278) do total têm o ensino médio completo; 28,5% (129.170), o superior completo; 11% (49.971) tem o ensino fundamental completo e 10,5% (47.306), o ensino fundamental incompleto.

No item cor e raça, a "branca" é maioria, com 45,7% (207.527 candidatos); seguido de "parda", com 41,3% (188.027 candidatos); "preta", com 11,4%(51.762 candidatos); "indígenas", com 0,5% (2.480 candidatos); e "amarela", com 0,4% (1.755 candidatos).

Por partido, o MDB lidera a relação de maior número de candidatos no país, com 43.831 postulantes. seguido por PP (39.320), PSD (38.384), União Brasil (36.065), PL (35.388), Republicanos (33.529), PT (29.437) e PSB (26.065), na lista das oito legendas com mais candidatos.