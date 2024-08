Pacheco, Lira e ministros lamentam morte de Silvio Santos

As duas principais lideranças do Congresso Nacional lamentaram a morte do apresentador Silvio Santos, que fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que se tratou de um comunicador "imprescindível". O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também se manifestou.

“O Brasil se despede, neste sábado, de Silvio Santos, nome maior da televisão brasileira. A magnitude alcançada pelo carisma, pela versatilidade e pelo talento de Silvio Santos o tornou imprescindível como um dos maiores comunicadores do entretenimento do nosso país. Aos familiares, amigos e a sua legião de fãs, externo meus sentimentos", afirmou Pacheco.

Lira lembrou sua trajetória pessoal e empresarial. "O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros. De competente vendedor ambulante, ele construiu um dos maiores grupos de Comunicação do Brasil. Silvio Santos, sem jamais perder seu jeito natural e expansivo, transmitiu alegria aos lares do país durante décadas. Seu legado é gigante", manifestou-se Arthur Lira.

Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros.









































O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também repercutiu a morte do apresentador. "O Brasil perde um dos seus maiores nomes da história da comunicação. Silvio Santos revolucionou a TV e incentivou muitos brasileiros a correrem atrás de seus sonhos. Meus sentimentos a amigos, familiares e a todos nós brasileiros, que um dia nos divertimos com suas risadas", comentou o ministro.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), o classificou como o maior comunicador do Brasil.

"O menino da Lapa que fez história e se tornou o maior comunicador do Brasil. Silvio Santos era irreverência, geniliadade e alegria. Com seu jeito único de ser, entrou na casa de milhões de brasileiros através da TV e conquistou o carinho e a admiração de todos nós. Um grande carioca paulistano, um grande brasileiro e um grande ser humano que fará muita falta. Hoje o céu está em festa", afirmou Paes.

Um dos principais nomes do Centrão no Congresso, o deputado Elmar Nascimento (União-BA), líder de seu partido na Câmara, também se manifestou.

"Hoje o Brasil se despede de um ícone da comunicação e do empreendedorismo. Silvio Santos, o apresentador mais aclamado da nossa história, que revolucionou a televisão brasileira e inspirou gerações. Meus sinceros sentimentos aos familiares e fãs", afirmou Nascimento.