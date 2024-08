Senado tem "toda a boa vontade" com sabatina do indicado ao BC, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta terça-feira (20/8) que, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicar o nome presidir o Banco Central, o Senado vai tratar o assunto com zelo e cuidado. Segundo o parlamentar, o assunto foi discutido pela manhã, com Lula.

"Então obviamente nós temos senso de responsabilidade e uma vez indicado o nome, nós vamos ter todo o zelo e cuidado para dar andamento no Senado Federal", disse Pacheco em coletiva.

O presidente do Senado reforçou o compromisso da Casa em conduzir o processo de sabatina com a devida diligência. "Temos toda a boa vontade de poder dar o andamento desta sabatina aqui no Senado Federal, justamente porque temos que primar pela estabilidade, pela previsibilidade, especialmente em um tema tão expressivo, como é a política monetária, e uma autoridade tão importante quanto é a do Banco central, para a estabilidade econômica do país", destacou.

A nomeação do presidente do Banco Central é um dos temas mais sensíveis no cenário econômico atual, com impactos diretos na condução da política monetária e, consequentemente, na confiança de investidores e no controle da inflação. A sinalização de Pacheco reflete a disposição do Senado em atuar de forma responsável, garantindo que a transição ocorra de maneira transparente e dentro dos prazos estabelecidos.

Pacheco, enfatizou ainda a necessidade de estabilidade e previsibilidade na política monetária, ressaltando o papel crucial do Banco Central para a economia do país.

"Eu tomei um café hoje com o presidente Lula, nos tratamos de diversos temas nacionais, e conversamos inclusive sobre o Banco Central. E eu disse a ele, que uma vez que ele escolha o nome, que ele nos participe no Senado para que possamos passar a ele o cronograma e a expectativa de apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos e no Plenário do Senado", afirmou Pacheco.