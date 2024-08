Lula conversa com presidente da Finlândia sobre guerras e governança

Alexander Stubb foi eleito presidente da Finlândia em fevereiro deste ano, e assumiu em março. Na conversa, ele lembrou a Lula que era o chanceler do país quando o petista visitou a Finlândia, em 2007 - (crédito: JUSSI NUKARI)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta quinta-feira (22/8) com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Eles falaram sobre as guerras em curso atualmente entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o grupo Hamas, na Faixa de Gaza.



Segundo comunicado publicado pelo Planalto, os chefes de Estado tiveram uma “conversa aprofundada” sobre os conflitos, que afetam as regiões da Europa e do Oriente Médio. Eles discutiram ainda a reforma dos órgãos de governança globais, como as Nações Unidas.



“[Os presidentes] Expressaram visões semelhantes quanto à importância de contar com mais representantes da América Latina, da África e da Ásia no Conselho de Segurança da ONU”, diz o texto. O presidente brasileiro também convidou a Finlândia a participar da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que será lançada na Cúpula de Chefes de Estado do G20, em novembro.

Lula já visitou a Finlândia

Lula também parabenizou Stubb pela vitória nas eleições finlandesas em fevereiro deste ano. O presidente da Finlândia, por sua vez, lembrou que ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores quando Lula visitou o país em 2007. Foi a primeira vez que um mandatário brasileiro esteve na Finlândia.