Lula conversa com Bill Clinton e recebe convite para evento sobre clima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, na tarde desta quinta-feira (22/8), com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. O telefonema durou cerca de 35 minutos. Segundo o Palácio do Planalto, o chefe do Executivo foi convidado a participar de um evento organizado pela Fundação Clinton sobre mudança do clima, previsto para 23 e 24 de setembro, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. "Clinton fez referência aos avanços conseguidos pelo Brasil no combate ao desmatamento e em prol da transição energética. Lula reiterou o compromisso do governo com a transição energética e com a proteção das florestas, afirmando que pretende apresentar resultados ambiciosos para as COP 29, em Baku (Azerbaijão), e COP-30, em Belém", aponta um trecho do documento divulgado.A reunião foi acompanhada pelo assessor especial Celso Amorim e pela secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. Ainda segundo o Planalto, "Lula também parabenizou o ex-presidente americano pelo discurso realizado ontem na convenção do Partido Democrata, destacando a importância do fortalecimento da democracia frente à ascensão do extremismo no mundo".