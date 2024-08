Candidato do PT em cidade mineira denuncia ameaças: 'Se afaste da política'

O candidato a prefeito pelo PT em Campo Florido, no Triângulo Mineiro, Alysson da Saúde registrou boletim de ocorrência por ameaça na Polícia Militar e na Polícia Federal (PF), em Uberaba, a cerca 60 km, nesta quinta-feira (21/8).

Campo Florido já tem um histórico de violência relacionada à política. Em 30 de junho de 2017, o atual prefeito Renatinho foi baleado às vésperas da eleição suplementar. Na ocasião, três réus foram condenados.

Segundo informações divulgadas por Alysson da Saúde, por meio de suas redes sociais, ele recebeu uma série de ameaças via WhatsApp. Ainda conforme o denunciante, o remetente disse para ele se afastar da política e se distanciar das eleições para o seu próprio bem.

"Essas mensagens buscavam me amedrontar e pediam para que eu me afastasse da política. Junto ao meu advogado, eu fui pessoalmente até a PF de Uberaba registrar a ocorrência. Informamos também a Justiça Eleitoral para garantir todas as medidas de proteção", complementou.

O candidato do PT acrescentou: "Não é fácil receber ameaças, pois já tivemos contexto de violência contra candidatos a prefeito em Campo Florido. Mas eu quero que vocês saibam, mesmo diante dessas ameaças, eu não vou desistir", concluiu.



Alysson da Saúde é o candidato da Coligação Campo Florido Pode Mais, que inclui as Federações Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), PSDB Cidadania e PSB.

Por meio de nota, a coligação informou que reitera o seu compromisso com a segurança e o respeito aos princípios democráticos. "Fazemos um apelo para que todos os cidadãos e entidades envolvidas assegurem ambiente eleitoral livre de violência e intimidação. Reforçamos também que a participação política deve ocorrer em clima de segurança e respeito mútuo e que qualquer forma de coação ou ameaça é inaceitável".

Campo Florido tem dois candidatos a prefeito registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O outro candidato é o Paulo Cabo Verde (PSD).

Acusados de tentar matar prefeito cadeirante foram condenados

Dois suspeitos de tentar matar o prefeito de Campo Florido, Renato Soares Freitas, o Renatinho, que é cadeirante, foram condenados, em junho deste ano, a 11 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Entre os condenados está o ex-prefeito da cidade Ronaldo Castro Bernardes.

Um terceiro acusado de participação no crime, que é policial reformado, foi condenado a dois anos de prisão. Todos foram enquadrados em crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima.

O crime aconteceu em 2017, e o julgamento ocorreu sete anos depois, em 12 de junho deste ano, no Fórum de Uberaba. Os acusados foram condenados pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba. O julgamento com júri popular terminou por volta das 22h e foi presidido pelo juiz Stefano Renato Raimundo.

Renatinho foi baleado em 30 de junho de 2017, às vésperas da eleição suplementar de Campo Florido. Ele fazia uma visita na Rua dos Inconfidentes, no Bairro Vila Junqueira, quando um homem se aproximou, atirou várias vezes e fugiu. Renatinho sofreu duas perfurações no ombro, uma no tórax e outra no pescoço.

Segundo informações da sentença judicial, o ex-prefeito Ronaldo Bernardes, apontado como o mandante do crime, e José de Brito, apontado como atirador, receberam pena de 11 anos e oito meses de prisão, em regime fechado. Eles compareceram ao julgamento.

Já Amarildo Antônio Zacarias, policial reformado e vice-prefeito em vigência na época do crime, participou do julgamento de forma on-line. Ele recebeu pena de três anos, dois meses e 27 dias de prisão, em regime aberto. A redução de sua pena aconteceu devido à delação premiada.

Os três réus podem recorrer em liberdade.