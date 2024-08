RJ: Eduardo Paes pode se reeleger no primeiro turno, aponta Datafolha

Com mais de 50% dos votos, o resultado poderia garantir uma vitória para Eduardo Paes ainda no primeiro turno - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (22/8) aponta que o atual prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD-RJ), pode ser eleito para um segundo mandato ainda no primeiro turno com 56% dos votos. A pesquisa de intenção de voto mostra o mandatário isolado na liderança seguido dos deputados Alexandre Ramagem (PL-RJ), com 9%, e Tarcísio Motta (PSol-RJ), com 7%.

Rodrigo Amorim (União Brasil) aparece com 3%, seguido de Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Garcia (PSTU), com 2%. Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo) tiveram 1%. O nome de Henrique Simonard (PCO) foi incluído na pesquisa, mas candidato não chegou a 1%. Dani Balbi (PCdoB), que teve 1% na pesquisa de julho, não foi incluída no novo levantamento. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à pesquisa de julho, Eduardo Paes cresceu em 3% nas intenções de voto. O novo levantamento do Datafolha também mostrou uma inversão de posições entre Ramagem e Motta. O candidato do PL, que estava em terceiro com 7%, aumentou dois pontos percentuais e foi para a segunda opção. Já o psolista, que tinha 9% das intenções de voto, está com 7% e caiu uma posição.



Com mais de 50% dos votos, o resultado poderia garantir uma vitória para Eduardo Paes ainda no primeiro turno, sendo o segundo mandato consecutivo e o quarto no total à frente da capital fluminense.