Lula e Marina fazem reunião de emergência no Ibama para discutir queimadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, neste domingo (25/8), de uma reunião na sala de situação do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, também está presente.

“Eu fui uma vez com a Marina em Roraima e no Amapá. A gente acaba de apagar o fogo, você vira as costas e ele volta de novo, maior ainda. Ai você apaga outra vez e ele volta outra vez”, declarou Lula durante a reunião.

A ministra do Meio Ambiente confirmou que estão sendo realizadas investigações em todas as esferas de poder para saber a procedência dos incêndios. Neste domingo, a Polícia Federal instaurou inquérito para analisar os casos registrados.

Ao menos 36 cidades em São Paulo estão em estado grave de queimada. Estradas chegaram a ser interditadas e eventos adiados. Em Brasília (DF), o dia amanheceu cinzento de fumaça. Há registros de queimadas em alguns pontos da capital federal.