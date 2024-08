Itamaraty desencoraja viagens para Líbano e Israel e pede "contenção de tensões"

O Hezbollah iniciou o ataque no domingo com uma onda de mais de 320 foguetes e drones, em resposta à morte de seu principal comandante, Fuad Shukr, em Beirute no mês passado - (crédito: AFP)

O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota, neste domingo (25/8), que o governo brasileiro acompanha com "grave preocupação" a escalada de "tensões" no Líbano e em Israel nas últimas horas.

No documento, o Itamaraty também afirmou que desencoraja "fortemente" a viagem de brasileiros para a região e pediu "contenção de tensões".

"O governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, a escalada de tensões observada, na última madrugada, no Líbano e em Israel, com ataque israelense contra alvos no Sul do Líbano e lançamento de foguetes pelo Hezbollah contra o território israelense".

"O Brasil conclama todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção, a fim de evitar a intensificação de hostilidades na região e o alastramento do conflito para o restante do Oriente Médio. O Itamaraty desencoraja fortemente viagens para a região e tem orientado a comunidade brasileira no Líbano por meio da página na internet e das mídias sociais da embaixada em Beirute.", concluiu.

O Hezbollah iniciou o ataque no domingo com uma onda de mais de 320 foguetes e drones, em resposta à morte de seu principal comandante, Fuad Shukr, em Beirute no mês passado.

Já o exército israelense informou que está atacando alvos do Hezbollah no Líbano após detectar movimentações para o lançamento de mísseis em direção a Israel.