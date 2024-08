Lula: "Mesmo negacionistas não podem continuar negando a crise climática"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (25/8) que "mesmo negacionistas não podem continuar negando a crise climática". A declaração ocorreu por meio das redes sociais. O chefe do Executivo também tratou de cobrar financiamento por parte dos países mais ricos para mitigação dos impactos no meio ambiente.

"Mesmo aqueles que são negacionistas não podem continuar negando a crise climática. Temos que combater as mudanças do clima com muita inteligência, investimento, inclusive com financiamento dos países mais ricos que já devastaram suas florestas. Essa conta não pode ser apenas do Sul Global", escreveu o petista.

Horas antes, o presidente se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva para discutir sobre as queimadas que assolam estados do país.

A ministra do Meio Ambiente confirmou que estão sendo realizadas investigações em todas as esferas de poder para saber a procedência dos incêndios. Neste domingo, a Polícia Federal instaurou inquérito para analisar os casos registrados.

Ao menos 36 cidades em São Paulo estão em estado grave de queimada. Estradas chegaram a ser interditadas e eventos adiados. Em Brasília (DF), o dia amanheceu cinzento de fumaça. Há registros de queimadas em alguns pontos da capital federal.

