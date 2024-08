Lula diz que privatização da Eletrobras foi 'crime lesa-pátria'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta segunda-feira (26/8) a privatização da Eletrobras, feita durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Para o presidente, a operação foi “crime de lesa-pátria".

Lula também cobrou uma nova política de mineração ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, o regramento atual está “superado”. Assinou ainda uma série de medidas para o setor energético hoje, além de lançar a Política Nacional de Transição Energética.

Leia também: Eletrobras lança Programa de Demissão Consensual Incentivada

“Eu sonhei que a Eletrobras seria algo tão importante quanto a Petrobras. Eu sonhei com isso. Mas voltei pra presidência e encontrei a Eletrobras privatizada. Cometeram um crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro. Se não fosse a Eletrobras, a gente não teria Belo Monte, Santo Antônio, Jirau”, afirmou o presidente, citando grandes hidrelétricas.

Lula discursou durante cerimônia para lançar a Política Nacional de Transição Energética, na sede do MME, em Brasília.

“Ainda temos que fazer uma outra estrutura, Alexandre, uma nova política de mineração, porque a nossa política de mineração está superada”, declarou o presidente.“Temos que fazer desses minerais críticos que a gente tem e criar as condições para enriquecer”, acrescentou.

A mudança já está sendo discutida pelo governo, e tem como uma das premissas forçar a exploração de minas já desativadas por grandes companhias.



Conselho Nacional de Política Energética

Lula participou pela manhã de reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e, logo depois, assinou uma série de medidas para o setor energético. Entre elas, mudanças na regulamentação de comércio e produção de gás natural, medida provisória (MP) da depreciação acelerada para navios-tanques, e uma nova modalidade de operacionalização do Auxílio-Gás, com desconto para a compra de botijões de gás.

Em seu discurso, Lula também comentou o desconto para o gás. “Essa história do gás é porque eu já andei com botijão de gás no pescoço pra ir comprar gás, e já tive que voltar com o botijão vazio, porque não tinha dinheiro para comprar gás”, enfatizou Lula.