"Não concordo com censura", diz Bolsonaro sobre suspensão de perfis de Marçal nas redes

"Independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok?", disse Bolsonaro por meio das redes sociais - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (24/8), por meio das redes sociais que "não concorda com censura". A declaração é referente à decisão da Justiça Eleitoral de suspender os perfis monetizados do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

"Independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok? Já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço", escreveu.

Independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok? Já falamos mais… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2024

O juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz mandou suspender hoje os perfis de Pablo Marçal no Instagram, Youtube, TikTok e X (o antigo Twitter). A decisão atende um pedido do PSB, partido da deputada Tabata Amaral, que disputa à prefeitura contra o ex-coach.

Por meio de nota, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse ser "contra qualquer tipo de censura", mas que "a regra tem de ser igual para todos". "Ou a Justiça libera todos os candidatos para fazerem o mesmo, ou ninguém utiliza estrutura paralela com cortes impulsionados".

Já a candidata Tabata Amaral (PSB) disse em nota que a Justiça Eleitoral aponta que "há suspeitas concretas de que o Marçal fez uso de recursos ilegais para se promover nessas eleições". "É uma decisão liminar. Basicamente, Pablo caiu no antidoping", concluiu.