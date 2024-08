Lula participa de reunião do Conselho de Política Energética

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta segunda-feira (26/8) de uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão federal que auxilia o governo na área. O chefe do Executivo discutiu sobre o Programa Gás Para Empregar, que pretende incentivar o aproveitamento do gás natural produzido no país, e deve anunciar outras decisões para o setor durante o dia.

A reunião ocorreu na sede do Ministério de Minas e Energia (MME). O chefe da pasta, Alexandre Silveira, preside o Conselho, que também é formado por representantes de 16 outros ministérios, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresários do setor, sociedade civil e instituições de ensino.

Um dos principais temas do encontro é a alteração no comércio e produção de gás natural no país. Após a reunião, Lula e Silveira assinam uma série de atos referentes ao setor energético, incluindo a Política Nacional de Transição Energética, que cria incentivos e organismos para a descarbonização da matriz energética brasileira, aumentando participação de energias renováveis, como solar e eólica, além de biocombustíveis e hidrogênio verde.