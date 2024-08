Com Margareth Menezes, Lula conhece vans do projeto MovCEU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na tarde desta terça (27/8), da apresentação de duas vans do MovCEU, equipamento cultural itinerante, no Palácio do Planalto, em Brasília. O projeto é uma das modalidades do programa Territórios da Cultura, do Governo Federal, e tem o objetivo de levar arte a pequenas cidades, assentamentos rurais e populações tradicionais em territórios afastados dos centros urbanos ou em áreas periféricas. Na prática, o projeto destina um veículo adaptado que reúne biblioteca, estúdio de produção audiovisual, cinema de rua, entre outros, com o intuito de levar o acesso à cultura às populações vulnerabilizadas.



O chefe do Executivo ressaltou que, no país, milhões de pessoas vivem longe dos centros urbanos, muitas dessas cidades sem equipamentos culturais, como teatros e cinemas. “Os 36 MovCEUs entregues hoje são equipamentos culturais itinerantes, destinados a municípios com menos de 20 mil habitantes e localidades que mais precisam. A van do MovCEU conta com estúdio para produção e edição de podcasts e vídeos, óculos de realidade virtual, palco, projetor e telão, livros, computadores, câmeras fotográficas e caixas de som. Com isso, vamos levar acesso à cultura aos quatro cantos do nosso país”, destacou.



A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também apontou que os equipamentos culturais

possibilitarão acesso à população: “As pessoas nunca tiveram acesso a equipamento cultural, esse equipamento vai cumprir essa função de conectar, de prover, principalmente, essa nova geração do Brasil que precisa acessar a cultura”.

Ela apontou ainda que até 2027 serão construídos 300 equipamentos culturais com investimento de R$ 600 milhões. “Isso para que todas as cidades, pelo menos grandes cidades e as pequenas cidades também tenham a possibilidade de acessar os benefícios que a cultura pode trazer. É um momento muito alegre para todos nós, uma virada de chave para o setor cultural brasileiro essas políticas”.

Na ocasião foram entregues duas vans, uma para o município de Goiás Velho e outra para Cavalcante, no estado de Goiás. Ao todo, 36 veículos estão sendo entregues a 23 municípios nessa etapa do projeto. Cada um demandou investimento de R$ 615 mil, com recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC).



Os outros municípios são: Xapuri (AC); Codajás (AM); Ibipeba e Pé de Serra (BA); Alto Santo (CE); Muqui (ES); Ubaí e Santa Fé de Minas (MG); Vila Bela da Santíssima Trindade (MT); São Félix do Xingu (PA); Juazeirinho (PB); Inhuma e São Pedro do Piauí (PI); Jardim Alegre (PR); Paraty (RJ); Serrinha dos Pintos (RN); Cantá (RR); Pontão (RS); Correia Pinto (SC); Monte Alto (SP) e Colinas do Tocantins (TO).



Os veículos foram projetados para locais com famílias de baixa renda em municípios com menos de 20 mil habitantes e que tenham dificuldade na construção de equipamentos públicos, seja em áreas rurais ou urbanas, e em especial os locais ocupados por povos e comunidades tradicionais.