Boulos chama Marçal de "criminoso" e critica Ricardo Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol-SP) chamou o também candidato Pablo Marçal (PRTB-SP) de “coisa abjeta”, “criminoso” e “marginal” em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (26/8). A fala aconteceu após pergunta da jornalista Raquel Landim, do UOL, que questionou pronunciamento do deputado federal em que ele afirmou que o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) e Marçal são “duas faces da mesma moeda”. Questionado se essa afirmação não estaria “normalizando” o coaching, Boulos afirmou que ele jamais faria a normalização do adversário, mas que não poderia deixar de destacar a relação de Nunes com o bolsonarismo.

Leia também: Lula entra oficialmente na campanha de SP e discursa em comício de Boulos



"Marçal representa esse suco puro da extrema direita de ódio e de mentira", destacou. "O Ricardo Nunes é o candidato oficial do Bolsonaro, que fez, além de todos esses gestos verbais ao Bolsonaro que eu disse, ele mantinha um secretário de Mudanças Climáticas que era negacionista do aquecimento global."

Boulos ainda destacou que "acusações e fake news não são privilégio do bolsonarismo raiz" e que já foi vítima de notícias falsas de ambos os candidatos. “O Marçal inventou fake news e faz de um jeito mais histriônico, mais agressivo, mais violento, mas o Ricardo Nunes outro dia deu uma entrevista em que, em uma única frase, disse que eu era do Hamas, do Comando Vermelho e tomava a casa dos outros, isso é fake news”, afirmou.

A entrevista de Boulos ao Roda Viva é a terceira de uma série de entrevistas com candidatos à prefeitura. O programa já entrevistou José Luiz Datena (PSDB-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).