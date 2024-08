Lesa Pátria: PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão em 3 estados e no DF

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29/8), a 29ª fase da Operação Lesa Pátria. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em três estados e no Distrito Federal, sendo eles: Santa Catarina (5), Rio de Janeiro (3), Goiás (1). Também foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados.

A operação tem por finalidade identificar pessoas que participaram e incitaram os atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Segundo a corporação, são estimados que o prejuízo causado ao patrimônio público chegue a R$ 40 milhões.

Os fatos investigados podem responder por crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.



"As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas", informou a PF.