Musk compara Moraes a vilão após ser intimado pela rede social

Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), comparou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a um vilão após receber um mandado de intimação emitido pelo magistrado através da rede social.

"Grok, gere uma imagem como se Voldemort e um Lorde Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil. É estranho", ironizou o bilionário em publicação acompanhada de uma foto de Moraes editada, em que ele aparece segurando sabres de luz vermelha.

Em outra postagem, Musk afirmou que Alexandre de Moraes "quebrou repetidamente as leis que jurou defender". As críticas e provocações ocorreram após o ministro do STF intimar o empresário Elon Musk a indicar, em 24 horas, o novo representante legal do X no Brasil.

Em caso de descumprimento da determinação, a decisão prevê a suspensão das atividades da rede social no Brasil, até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas. Musk é investigado em inquérito que apura a suposta prática dos delitos de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Leia também: Elon Musk critica Alexandre de Moraes: "A lei está violando a lei" O embate entre Musk e Moraes ocorre desde abril, quando o bilionário ameaçou desbloquear perfis suspensos por determinação judicial e chamou o ministro do STF de "ditador". Além disso, na época Elon Musk afirmou que Moraes "deveria renunciar ou sofrer impeachment" e que o X poderia sair do Brasil.