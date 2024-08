Justiça condena, pela segunda vez, homem que ameaçou Zanin em aeroporto

Cristiano Zanin atuava como advogado de Lula na época do crime - (crédito: Antonio Augusto/SCO/STF)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior, acusado de atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin no Aeroporto Internacional de Brasília, pela segunda vez. A nova decisão, proferida pela juíza da 6ª Vara Criminal de Brasília Mariana Rocha Evangelista, condenou o bolsonarista a quatro meses de detenção em regime aberto. Em julho, Basseto foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil.

O crime ocorreu em 2023, quando Zanin ainda atuava como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, o ministro estava em um banheiro no aeroporto quando o empresário começou a proferir ofensas contra ele. “Safado, tem vergonha não? Vergonha pelo seu país. Safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo”, diz o homem. Em outro momento, ele ameaça o advogado: “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse”. O vídeo foi gravado pelo próprio autor do crime.

Na decisão, a juíza do TJDFT apontou que Basseto cometeu dois crimes distintos, o de crime contra a honra, no qual foi condenado a pagar indenização, e o de ameaça.