Musk compara governos de Bolsonaro e Lula: "Quão rápido os tempos mudam"

Em mais um capítulo da briga entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário comparou como era tratado no governo de Jair Bolsonaro (PL) e como é tratado no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma publicação no X, antigo Twitter, o dono da SpaceX escreveu: "Quão rápido os tempos mudam", ao compartilhar uma postagem que critica a gestão de Moraes. "2022: O Brasil concedeu a Elon Musk a Grã-Cruz da Ordem do Mérito por suas contribuições ao país. 2024: Brasil ameaça suspender e bloquear operações financeiras da Starlink. O Brasil caiu sob a ditadura de Alexandre de Moraes".

How quickly times change https://t.co/nVNU5syMyu — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Nesta quarta-feira (28/8), Moraes emitiu um mandado de intimação contra Musk. O documento pede que a empresa identifique um representante legal no Brasil dentro de 24 horas. Caso a decisão não seja cumprida, o magistrado ameaçou retirar a plataforma do ar.

A decisão tem como objetivo garantir que a rede social respeite as leis brasileiras e que a empresa pague multas que foram impostas pela Justiça. Essa multas foram determinadas após o X desrespeitar a solicitação de Moraes para bloquear perfis que atacavam as instituições democráticas.

Nesta quinta (29), o ministro determinou o bloqueio das contas no Brasil da empresa Starlink, que pertence ao empresário. Musk anunciou, no início do mês, que estava fechando o escritório da plataforma no país, acusando Moraes de censura. Ele alegou que funcionários da empresa receberam ameaças de prisão. A equipe contratada pela empresa chegou a ser demitida.

Musk compara Moraes com Voldemort

Nesta manhã, Elon Musk publicou uma montagem de Moraes comparando o ministro com Voldemort, vilão da saga Harry Potter. "Grok, gere uma imagem como se Voldemort e um Lorde Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil. É estranho", ironizou o bilionário em publicação acompanhada de uma foto de Moraes editada, em que ele aparece segurando sabres de luz vermelha.

Grok “Generate an image as if Voldemort and a Sith Lord had a baby and he became a judge in Brazil”



It’s uncanny! ???????? pic.twitter.com/aTdVRg9jrw August 29, 2024