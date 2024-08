Horário eleitoral começa hoje; veja quanto tempo os candidatos de SP terão na TV

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o 1º turno das eleições municipais 2024 começa nesta sexta (30/8) e termina em 3 de outubro. As campanhas para prefeito e vice-prefeito ocuparão 20 minutos em rede por dia, divididos em dois blocos de 10 minutos cada, de segunda a sábado. Além disso, haverá a veiculação de 70 minutos diários em inserções de até 1 minuto, inclusive aos domingos, para os cargos de prefeito e vereador.

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a coligação Caminho Seguro pra São Paulo (PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil), do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, ficou com o maior tempo na propaganda, com 6 minutos e 30 segundos e 1.913 inserções.

Em seguida, está a coligação Amor por São Paulo (PDT, Federação PSOL/Rede e Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil, composta por PT, PC do B e PV), do deputado federal e candidato Guilherme Boulos, com 2 minutos e 22 segundos e 700 inserções. Na sequência, estão a Federação PSDB/Cidadania (35 segundos e 174 inserções), do candidato Datena, e o Partido Socialista Brasileiro (PSB), da candidata Tabata Amaral, com 30 segundos e 151 inserções.

O partido PRTB do candidato Pablo Marçal, assim o DC, Novo, PCO, PSTU e UP, não terão direito à propaganda gratuita por conta da aplicação da cláusula de barreira — relacionada aos das legendas desempenhos nas eleições 2022.



Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a propaganda em bloco será veiculada no rádio das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, os programas serão exibidos das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. As inserções serão veiculadas entre 5h e meia-noite, na proporção de 60% (42 minutos) para o cargo de prefeito e 40% (28 minutos) para o de vereador. A distribuição das inserções será feita em três faixas de horário: 5h às 11h; 11h às 18h e 18h às 24h.

O primeiro turno das eleições municipais será em 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver, ocorrerá no dia 27 de outubro. Para o 2º turno, a propaganda no rádio e na TV será veiculada entre 11 e 25 de outubro.