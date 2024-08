Candidato do PL fala sobre vídeo íntimo: "Ela recebeu dinheiro para me gravar"

Candidato do Partido Liberal (PL) à prefeitura do município de Brasnorte (MT), delegado Eric Fantin - (crédito: Reprodução/Instagram/@delegadoericfantin)

Após o vazamento de um vídeo íntimo que circulou nas redes sociais, o candidato do Partido Liberal (PL) à prefeitura do município de Brasnorte (MT), delegado Eric Fantin, admitiu ser o homem que aparece no vídeo. O anúncio foi publicado nesta quinta-feira (29/8) nas redes sociais.

No vídeo Fantin explica que a gravação do momento íntimo foi realizada sem seu consentimento e foi parte de um plano que contou com a ajuda da mulher que aparece com ele na gravação. O candidato ainda explicou que o encontro com a mulher foi feito durante um período em que ele estava separado da esposa e que se arrepende.

“Venho aqui pedir perdão para vocês, perdão para a minha esposa eu já pedi, para minha família e para os meus amigos. Eu estive afastado da minha esposa por cerca de um ano. Nós estávamos em conflito no casamento e durante esse tempo eu tive contato com quatro mulheres. Uma daquelas é a do vídeo. Essa daí recebeu dinheiro para me gravar escondido (ela é) daqui de Brasnorte, dos corruptos daqui”, disse o delegado.

O candidato à prefeitura de Brasnorte (MT) ainda explicou que a responsável pela gravação e outras pessoas associadas a ela devem responder na justiça pelo crime. “Isso é crime, e ela responderá por isso. Assim como quem intermediou, que é uma moça daqui de Brasnorte também. Eu conversei com a minha esposa, contei tudo pra ela. Eu não sabia desse vídeo, não sabia que tinha sido gravado”, explicou Fantin na publicação.

O município de Brasnorte está localizado a 588 quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá, e possui aproximadamente 20 mil habitantes que devem escolher entre o atual prefeito, Edelo Ferrari, do União Brasil, que busca a reeleição, e o candidato do PL.