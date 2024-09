Starlink não vai cumprir decisão de Moraes sobre suspensão do X, afirma site

Elon Musk acusa Alexandre de Moraes de tolher a liberdade de expressão; e ministro do STF cobra do X o cumprimento de decisões judiciais - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, declarou neste domingo (1º/8) que a empresa Starlink o informou que não pretende cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina a suspensão do acesso de seus usuários à rede social X. A afirmação foi confirmada pelo G1.

A Starlink, provedora de internet via satélite com mais de 200 mil usuários no Brasil, ainda não havia suspendido o acesso à rede social X para esses clientes até a última atualização desta reportagem.

Usuários da internet da Starlink continuam acessando normalmente o X, antigo Twitter, até pelo menos as 22h40 deste sábado, 31, horas depois de a maioria dos provedores com operação no Brasil ter acatado a ordem de suspender o acesso à rede social do empresário Elon Musk.

O serviço de internet via satélite da Starlink também é do empresário bilionário sul-africano, operado por meio da empresa Space X. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão do X após a rede social descumprir decisões judiciais.

A pedido do Estadão, o diretor de tecnologia da empresa de telecomunicações Sage Networks, Thiago Ayub, fez testes e confirmou a disponibilidade do site a clientes da Starlink. "Sim, o X ainda está acessível a clientes da Starlink neste momento e recebi evidências de clientes do serviço em solo brasileiro que continuam navegando com sucesso pelo serviço", afirmou, no fim da noite de sábado.

Com informações da Agência Estado

